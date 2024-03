La licence Persona, spin-off de la franchise Shin Megami Tensei, a connu un boom de popularité fulgurant à la suite du lancement de Persona 5, en 2016. Depuis, les studios Atlus ont fait tout leur possible pour que davantage de joueurs puissent découvrir leur travail, au travers de portages, de remakes et de remasters. En ce début de mois de février, c’est Persona 3 (sorti en 2006) qui a eu le droit a cet honneur avec Persona 3 Reload ; disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Series. Avec ce remake « ultime », les développeurs ont mis la barre très haut et ne se contentent pas de retravailler les graphismes : ils nous offrent une toute nouvelle façon de découvrir le jeu. Malgré tout, le jeu n'est pas totalement complet. Il manque en effet une fonctionnalité qui avait visiblement beaucoup plus aux joueurs, mais la communauté a déjà corrigé le tir.

Cette fonctionnalité revient dans Persona 3 Reload

Dans Persona 3, vous incarnez Makoto Yuki, un lycéen qui doit jongler entre ses amis et les cours le jour, et la chasse aux monstres la nuit. Dans l’édition Portable de 2011, les développeurs avaient réalisé de nombreux rajouts pour perfectionner le titre, dont une fonctionnalité permettant de choisir un autre personnage principale, une jeune fille : Kotone. Pour rappel, son arrivée permettait aussi de tester de nouvelles romances et plein d’autres liens sociaux. Dans Reload, cette protagoniste est malheureusement absente. Seulement, les fans ont déjà palier à cette déception avec le pouvoir du modding.

Dans le clip partagé par l’utilisateur Rirurinuser, on peut voir que les joueurs ont récréé Kotone, avec son thème associé. Contrairement à une partie avec Makoto ou les menus sont bleus, cette fois tout est rose. Malheureusement, le mod atteint vite ses limites, car les interfaces ou Makoto est représenté restent inchangées. Tout reprendre serait un travail colossal, mais les fans ne lâche rien. Toutefois, l’équipe continue de se mobiliser pour, à terme, modifier les dialogues pour y intégrer la protagoniste entièrement comme à l'époque et même recréer certaines cinématiques.

Un futur DLC pour ramener Kotone ?

Si des DLC sont bien prévus pour Persona 3 Reload, il est peu probable que Kotone revienne officiellement. « Je voudrais clarifier les choses […]. Persona 3 Reload est un projet qui a été conçu comme un remake du Persona 3 original pour les plateformes actuelles, il n’inclut donc pas le scénario d’histoire supplémentaire ajouté dans l’édition FES ni la protagoniste féminine de Portable », a déclaré le producteur Ryota Niitsuma. On peut y comprendre que notre héroïne ne fait plus partie des plans d’Atlus. Mais sait-on jamais, si la communauté arrive a suffisamment se manifester, peut-être que...