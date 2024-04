Depuis début février, les fans de Persona ont été servis. D’abord avec la sortie de Persona 3 Reload, remake du jeu PS2, puis l'annonce récente de ses DLC. Le Persona 3 Reload Expansion Pass, sera divisé en trois et déployé en vagues au cours de l’année. Les deux premières contiennent des morceaux de musiques provenant des autres titres de la licence. Il y a également plusieurs costumes de prévus. Mais c’est surtout la troisième extension qui est la plus intéressante. Attendue pour septembre, elle comprendra le DLC majeur Aigis - The Answer qui offre ENFIN un nouvel épilogue aux joueurs. Toutefois, cette histoire n’est pas inédite. Elle provient directement de la version FES, une version améliorée du soft original. Cette annonce fait plaisir à certains, mais les fans souhaitaient davantage, notamment des ajouts en lien avec l’édition PSP. Malheureusement, le producteur vient tout juste d’éteindre leurs espoirs.

Plus d'espoir pour Persona 3 Reload

Avec sa réédition sur PSP, Persona 3 révélé une tonne de nouvelles fonctionnalités, mais surtout un personnage jouable inédit. Les joueurs avaient alors la possibilité de suivre l’histoire avec le héros de base : Makoto, ou de sélectionner sa version féminine : Kotone. Si cette dernière était choisie, une toute nouvelle aventure attendait les fans, avec des interactions inédites et une interface entièrement retravaillée. Avec l’annonce de Persona 3 Reload Expansion Pass, elle aurait pu faire partie des ajouts des DLC. Sauf que, selon le producteur, Kotone n’a aucune chance de revenir.

Persona 3 Reload

« Je me sens vraiment mal pour Kotone, mais malheureusement, il n’y a aucune chance que [son retour] se produise. Bien sûr, nous envisagions de planifier une protagoniste féminine, mais les obstacles étaient trop élevés. Cela aurait pris un temps de développement plus long et qui coûterait plus cher que de simplement faire l’Épisode Aegis », a expliqué Wada Kazuhisa à Famistu. Kotone est donc un ajout trop chronophage et elle n’est pas la priorité. À la suite de cette réponse, le producteur explique aussi que l’équipe doit d’abord travailler sur « des œuvres complètement nouvelles » . Il n’a pas donné d’exemple, mais on peut supposer qu’il souhaite se concentrer sur l’essentiel.

Pour jouer avec Kotone, il va donc falloir remettre la main sur Persona 3 Portable, ou se tourner vers le travail de la communauté. Les moddeurs n’ont pas attendu Atlus pour intégrer l’héroïne dans Reload. Malheureusement, ce n’est qu’un changement d’apparence, en utilisant le modèle de Makoto, qui n’a aucun impact sur les dialogues ou les menus.