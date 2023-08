Les fans l'attendaient avec impatience et ça y est, on connaît enfin la date de sortie de Persona 3 Reload. Celle-ci a été dévoilée dans un trailer qui donne clairement envie de se lancer dans l'aventure.

C'est un grand jour pour les fans de la franchise d'Atlus. Après avoir gardé cette information dans l'ombre pendant un certain temps, le studio a fini par révéler la date de sortie de Persona 3 Reload. Le remake sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Il faut également garder en tête qu'il arrivera sur le Game Pass comme c'est déjà le cas pour Persona 3 Portable, 4 Golden et 5 Royal.

Persona 3 Reload ne lésine pas sur les moyens

En juillet dernier, le remake du titre de 2006 nous régalait avec une bande-annonce sublime qui venait mettre en avant les atouts de la refonte. C'est également le cas de ce nouveau trailer, mais cette fois, il est plus long et il met aussi l'accent sur l'histoire. On retrouve les personnages bien connus de ce troisième opus, comme Fuuka Yamagishi ou Junpei Iori, sur fond de la musique « It’s Going Down Now » qui se pare d'une nouvelle chanteuse : Azumi Takahashi. On constate au passage le travail monstrueux qui a été mis dans Persona 3 Reload. Le jeu a été modernisé, tant au niveau de l'interface qu'au niveau du visuel et le résultat est juste alléchant au possible.

Mais cette bande-annonce nous offre surtout la date de sortie de Persona 3 Reload, fixée au 2 février 2024, avec une disponibilité day one sur le Xbox Game Pass. Il faut donc prendre son mal en patience et il y a un moyen très efficace de le faire. En essayant de déterminer l'édition du jeu que vous allez acheter. Un exercice qui va probablement s'avérer compliqué sauf pour les amoureux du jeu.

Prêt à ruiner son portefeuille ?

Passons sur l'édition Standard pour se diriger vers l'édition physique Aigis qui s'accompagne d'une boîte collector, d'un artbook, de la bande-son du jeu et d'une figurine Aigis. Si vous craquez pour celle-ci, vous obtiendrez tous les DLC ainsi que des costumes de Persona 5 Royal et Persona 4 Golden. On ignore encore son prix, mais un premier revendeur laisse entrevoir un tarif allant un peu en-dessous des 200€. Enfin, il y a deux éditions numériques à déclarer : la numérique Deluxe, comprenant un artbook et la bande-son, et la numérique Premium. Cette dernière inclut le même contenu que l'édition Deluxe, mais rajoute aussi les DLC. Pour l'instant, seuls les joueurs Xbox sont en mesure de précommander Persona 3 Reload en édition numérique.