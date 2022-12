Persona 3 Portable et Persona 4 Golden reviendront bientôt sur nos consoles et nous annonce une excellente nouvelle.

Persona ça vous dit quelque chose ? Cette licence désormais ultra culte qui a littéralement explosé avec Persona 5 il y a quelques années. Une saga de JRPG singulière qui a désormais de très nombreux fans et qui s’apprête à ressortir deux de ses vieux épisodes sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Notez que les jeux seront évidemment jouables sur PS5 et Xbox Series.

Persona 3 et 4 proposé à petits prix avec des nouveautés

Persona 3 et Persona 4 auront en effet le droit à leur remaster dès le 19 janvier 2023 comme annoncé il y a quelques mois. Mais la bonne nouvelle aujourd’hui c’est que ces derniers seront proposés à petits prix en plus d’ajouter du contenu inédit.

Altus a en effet annoncé que ses jeux seront vendus à 19,99€ séparément ou en bundle à moins de 40€. Une bonne nouvelle pour les joueurs, puisque l'on aurait pu s'attendre à devoir débourser le plein tarif comme ce fut le cas pour la version Royale de Persona 5. Une affaire qui paraît donc plutôt honnête pour deux très bons jeux remasterisés qui auront en prime le droit à de nouvelles fonctionnalités

Dans ces nouvelles versions de Persona 3 Portable et Persona 4 Golden vous pourrez désormais choisir entre plusieurs difficultés allant de très facile à très difficile. Il sera également possible de sauvegarder sa partie n’importe quand, tant que vous êtes hors combat. Enfin, Persona 4 Golden intégrera une fonctionnalité permettant de relancer des cinématiques à la volée.

Pour rappel, Persona 3 Portable était initialement sorti sur PSP en juin 2011, tandis que Persona 4 Golden lui avait vu le jour en juin 2012 sur PS Vita. Les deux titres, qui sont d’ores et déjà des rééditions de jeux parus sur PS2 et PS3, auront également le droit à des portages PC un peu plus tard. Désormais, ils débarqueront dès le 19 janvier 2023 sur toutes les consoles du marché et intégreront également le Xbox Game Pass dès leur sortie. Idéal en attendant un éventuel Persona 6.