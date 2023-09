Les fans de la licence Persona sont gâtés. Entre P5 Tactica et Persona 3 Reload, les férus de la franchise d'Atlus vont avoir de quoi faire. Aujourd'hui, c'est le remake du troisième opus qui va nous intéresser. En effet, qui dit remake dit souvent gros changements. Pas seulement au niveau des graphismes, mais aussi du côté des mécaniques de jeu. Et nous venons justement d'apprendre que l'une d'entre elle sera peut-être un peu différente.

Persona 3 Reload, une grande histoire d'amour

Dans le jeu de base, sorti en 2006 sur PS2, il était possible de tisser des liens avec trois protagonistes : Mitsuru, Yukari, et Fuuka. On faisait alors monter son niveau de Lien Social et une fois qu'il avait atteint son maximum, l'amour pouvait naître. Seulement voilà, c'était inévitable. Contrairement aux derniers épisodes, il n'y avait pas d'options pour, comme on dit, "mettre un vent" à la personne. Eh bien il semblerait que le studio ait apporté quelques retouches à ces fameuses romances. Du moins, c'est ce que le gouvernement de Singapour a l'air de sous-entendre. Dans le but de classifier Persona 3 Reload, ce dernier a dévoilé des informations inédites sur le jeu.

Lorsque le joueur construit suffisamment un lien avec certains personnages féminins, cela peut aboutir à des scènes optionnelles où les personnages s'embrassent ou se font des câlins. On peut également retrouver des descriptions textuelles impliquant une intimité sexuelle.

Si on observe en détail cette déclaration, on remarque qu'une certaine formulation a été utilisée pour parler des romances. On pourra débloquer ces fameuses séquences facultatives, mais rien ne nous dit que ce sera obligatoire. On aura vraisemblablement la possibilité de refuser d'avoir une relation intime avec l'une des héroïnes. C'est d'ailleurs déjà le cas dans Persona 5 et 4. Il serait donc étrange de ne pas voir la même logique appliquée à Persona 3 Reload. Affaire à suivre.

Un remake qui fait saliver

Atlus compte bien présenter Persona 3 Reload sous son meilleur jour. Ainsi, de nombreuses vidéos de gameplay ont d'ores et déjà été dévoilées. On peut y voir la nouvelle mouture du système de combat au tour par tour ainsi que les nouveaux modèles 3D. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça donne envie de retourner fouler le sol du lycée Gekkoukan. Mais il faudra encore patienter, puisque Persona 3 Reload ne sortira que le 2 février 2024. Il sera d'ailleurs disponible day one sur le Xbox Game Pass.