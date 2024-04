Début février, les fans de Persona ont été gâtés avec le remake du troisième épisode : Persona 3 Reload. Plus de quinze ans après la sortie du titre originel sur PS2, les joueurs ont pu redécouvrir les aventures de Makoto : lycéen le jour et chasseur d’Ombres la nuit. Comme si ça ne suffisait pas, ils ont aussi eu le droit à l’annonce de trois DLC, dont le deuxième sortira en mai. Le début d'année a donc été des plus excellents pour eux, même si le fameux Persona 6 se fait encore désirer. Sur Twitter, l’insider réputé Midori, avait d'ailleurs affirmé en juin 2023 que : « tous les projets mènent à Persona 6, qui sortira en 2026. » Depuis, le jeu n’a toujours pas fait parler de lui. Heureusement, il y a d’autres bonnes nouvelles. Le leaker laisse cependant entendre que SEGA et ATLUS ont encore quelques surprises en réserve pour les amoureux de la licence.

D'autres remakes Persona ?

C’est toujours l’insider Midori qui vient de lâcher l’info : Persona 1 et 2 pourraient avoir un remake, en plus de P4. Tout se passe encore sur X, ou l’un des internautes expliquait en quoi un remake des premiers épisodes de Persona ne serait pas forcément « un pari fou » pour le studio, au vu du succès de la licence, alors que certains pensent que le quatrième Persona devrait en avoir un en priorité. « Je suis presque sûr que Atlus le sait aussi », avait-il continué. Et c’est totalement par surprise que Midori est venu.e confirmer cette pensée avec un simple message « Oui. P1 et P2 vont également recevoir des remakes ». Malheureusement, le leaker est resté très avare en explications et nous n’en saurons pas plus. À noter que ce ne sont pas non plus des annonces officielles, mais si au vu des informations récemment dévoilées par Midori, l’on peut rester confiant.

Ce qui est sûr, c’est qu’il va falloir attendre avant d’avoir une confirmation d’Atlus. Prenons les derniers hauts faits de Midori en exemple. Lorsqu’il a découvert l’existence du nom de domaine « P3Re.jp » (comprenez Persona 3 Reload), nous étions en avril 2023. Il aura fallu attendre le Xbox Games Showcase de juin pour avoir une officialisation du jeu. Lors de la trouvaille du leaker, il était évident que Reload était dans ses derniers mois de développement, sauf que pour Persona 1 et 2, c’est encore plus flou, car il n’y a encore rien à montrer.