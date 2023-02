Véritable succès auprès des enfants, la série d'animation britannique Peppa Pig va repartir à l'assaut de l'univers vidéoludique dans un nouveau jeu, Aventures autour du Monde.

La famille Peppa Pig parcourt le monde en vidéo

Peppa Pig : Aventures autour du Monde est un jeu développé par Outright Games (DC Justice League : Chaos Cosmique, My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-poney, Pat'Patrouille Grand Prix...) et édité par Bandai Namco qui sortira le 17 mars 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Dans ce nouveau jeu, le deuxième après Mon Ami Peppa Pig (inclus dans le Xbox Game Pass, si jamais vous avez des enfants), toute la famille voyage à travers l'Europe, les États-Unis jusqu'en Australie.

Dans cette nouvelle aventure interactive, les fans de Peppa Pig peuvent voyager à travers l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, Hollywood et bien d’autres endroits, accomplir des quêtes et collecter des cartes postales lors de leurs voyages. Ils peuvent explorer l’océan en sous-marin en Australie, monter dans l’un des emblématiques taxi jaune à New York et visiter certains des sites les plus célèbres du monde comme la Tour Eiffel à Paris ou le Buckingham Palace à Londres. Via communiqué de presse.

Bâtir sa propre maison

En plus de voyager à travers le monde pour remplir des quêtes, la tribu Peppa Pig pourra changer de look pour une nouvelle vie en revêtant divers accessoires. Autre ajout de cet épisode, la construction d'un toit.