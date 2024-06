Née en 1992, PEARL est une entreprise française qui se veut une sorte d’équivalent à Amazon en proposant une large gamme de produits, dont certains insolites. De l’informatique au multimédia en passant par la téléphonie ou même l’habitat, il est possible de facilement trouver ce que l’on veut dans ses nombreux magasins ou sur son site. À ce propos, voici une sélection de produits que vous pouvez y commander pour vous occuper en famille cet été.

Une mini console pour les rétrogamers à retrouver chez PEARL

Commençons par un produit vendu chez PEARL qui saura plaire aux petits comme aux grands et qui pourra vous accompagner même durant vos déplacements pour les vacances d’été : la mini console portable Rétro Arcade de Thumbs Up. Avec son apparence rappelant fortement la manette de la NES, elle dispose d’un écran LCD 1,8” pour afficher les 150 petits jeux directement inclus avec. Avec ses contrôles simples et ses haut-parleurs intégrés, elle pourra donc vous occuper lors de petites sessions au bord de la plage ou durant un petit moment de détente. Elle est alimentée par trois piles AAA (non incluses, cette fois) et est affichée à 21,95€.

Grande maquette du destroyer impérial pour les fans de Star Wars

Si vous aimez les maquettes et n’avez pas le temps de les construire en temps normal, les vacances d’été peuvent être l’occasion de vous adonner à ce petit plaisir. Double bonus si vous êtes fan de Star Wars avec cette maquette de plus de 40 cm de l’iconique destroyer impérial par Revell, à monter soi-même. Elle est composée de 46 pièces faciles à assembler, même pour les enfants de plus de huit ans. En plus d’afficher des détails fidèles, elle dispose également de tourelles positionnables, ainsi que d’effets sonores et lumineux (le tout alimenté par trois piles LR44). La maquette inclut enfin un support de présentation pliable pour la faire trôner fièrement là où vous le souhaitez. Comme la mini console rétro, son prix est par ailleurs assez abordable : 19,95€.

Un Monopoly pour fêter les 80 ans de Marvel chez PEARL

On termine cette sélection de produits geeks proposés par PEARL pour s’occuper en famille pendant l’été avec une édition spéciale de Monopoly visant à célébrer les 80 ans de l’univers des comics Marvel. Il sera toujours question de dépenser de l’argent pour acheter des biens et devenir le meilleur magnat de l’immobilier, mais avec une petite touche de super-héros. Cela se traduit notamment par neuf pions collector des productions Marvel, ainsi que des lieux iconiques dont vous pouvez devenir propriétaire. Un bon moyen en somme de rassembler de 2 à 6 membres de la famille, petits et grands, et de s’amuser dans ce grand rassemblement de super-héros. Une fois encore, PEARL propose ce produit à un prix très raisonnable : 22,95€.