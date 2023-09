Pearl c'est une entreprise française encore méconnue du grand public. Et pourtant, elle couvre l'univers de l'informatique, du multimédia, de la téléphonie et bien d'autres. On y trouve donc tout un tas d'objets pratiques au quotidien pour tout geek qui se respecte mais aussi divers gadgets forts utiles. On continue notre découverte sur le site avec une nouvelle sélection de 5 articles disponibles sur la boutique.

Un chargeur solaire mobile pour ne jamais manquer de batterie

Notre sélection débute par ce chargeur solaire mobile pliable 10 W de la marque Revolt. Les vacances d'été touchent à leur fin et certains d'entre vous auraient surement voulu en avoir un dans leur sac. En randonnée, en balade en bateau ou au camping, le chargeur solaire mobile collecte l'énergie du soleil et la transforme en courant. Parfait pour recharger votre téléphone ou même une batterie externe. Un port USB vous permettra donc de connecter n'importe quel appareil et de le recharger. Bien entendu, pas besoin de de vous balader avec le chargeur dans vos mains face au soleil. Il possède deux mousquetons qui vous permettent de l'accrocher sur votre sac à dos ou votre tente. Une fois chargé et utilisé, il se plie et se transporte facilement. Alors quand on apprend qu'en plus de tout ça, le chargeur solaire n'est qu'à 27,95€, on ne peut que vous conseiller de foncer et de vous équiper pour ne jamais manquer de batterie, ou que vous soyez.

Lampe Super Mario Bros Build a Level

Quand on vous dit qu’on trouve de tout sur le site de Pearl. La lampe d'ambiance de la marque Paladone à l'effigie du célèbre jeu vidéo Super Mario Bros s’impose comme un immanquable pour les fans de la licence. Elle est composée de 16 blocs lumineux, séparables et empilables. Au total, ce sont 21 icônes du célèbre jeu vidéo qui sont représentées. Vous y retrouverez un champignon, un nuage, une brique, une pièce d'or, un bloc mystère, Mario, Luigi, une plante carnivore, une étoile, une bombe et une carapace. Modulez votre lampe comme vous le souhaitez et modifiez-la à l'infini. Un goodies beau, pratique et original. Pour la recharger, rien de plus simple. Branchez-la à son câble USB (fourni) ou insérez 3 piles AAA (non fournies). Faites vous plaisir avec cette lampe pour seulement 49,95€.

Le célèbre jeu Monopoly édition Game of Thrones chez Pearl

Qui n’a jamais joué au Monopoly ? Le célèbre jeu de stratégie se décline désormais en plusieurs versions inspirées de grandes licences de la pop culture. Parmi l’une des plus populaires, celle de Game of Thrones. Les 4 grandes familles, Targaryen, Stark, Lannister et Baratheon gèrent les terres de Westeros jusqu'à ce que Robert Baratheon ne rende l’âme. La grande guerre commence alors entre les vivants et les morts qui se battent pour le trône des 7 Couronnes. Les règles du célèbre jeu ne changent pas mise à part 6 cartes de jeu supplémentaires. A quoi servent-elles ? Vous le découvrirez dans le parchemin roulé qui vous délivrera tous les secrets de ce jeu. Choisissez de jouer avec différents pions dont un oeuf de dragon, un loup ou encore le marcheur blanc lors de votre partie. Donnez le ton lors de votre prochaine soirée entre amis ou en famille pour seulement 32,95€.

Le vidéoprojecteur HD LED, indispensable pour vos séries Netflix

Le cinéma à domicile, c'est possible grâce au vidéoprojecteur. Celui de la marque SceneLights est particulièrement recommandé grâce à de forts contrastes, une luminosité 4500 lm et une diagonale allant jusqu'à 2,5 m. Pour l'utiliser, il vous suffira de connecter l'appareil de votre choix à l'aide de 2 prises HDMI et une interface analogique. Vous pouvez également insérer une carte mémoire MicroSD ou une clé USB pour visionner vos photos, vidéos ou écouter de la musique. Avec sa technologie LCD à LED, plongez dans votre film comme si vous y étiez. Vous pouvez aussi choisir de le brancher à votre PS5 afin de jouer à vos jeux préférés sur grand écran. Imaginez vivre un match de la Champions League sur EA Sports FC 24 ou incarnez un Sans-éclat dans Elden Ring. Il suffit d'une pièce semi-obscure pour vivre une expérience exceptionnelle grâce au vidéoprojecteur LB-9700. Bonne nouvelle, le vidéoprojecteur de SceneLights est à seulement 89,95€ chez Pearl. Alors foncez !

La console de jeux rétro pour les nostalgiques

Dernière trouvaille du jour sur Pearl, la console de jeux rétro 16 bits avec écran couleur de la marque MGT Mobile Games Technology. Au programme, plus de 300 jeux inspirés de grands classiques des années 80 et 90. Avec son allure de Gameboy, elle vous replongera en enfance ou vous fera découvrir des jeux rétro pour les plus jeunes. Toutes les conditions sont réunies pour vous faire revivre vos années de jeunesse. Ecran couleur, 16 bits, 2 manettes pour profiter des 84 jeux multijoueur et un pad composé d'une croix directionnelle et 4 boutons pour revivre les sensations de vos premières consoles. Côté jeux, il y en a pour tous les goûts que ce soient des jeux de tir, d'arcade, de sport ou encore des puzzles. Et comme à l'époque, on glisse la console dans notre sac pour jouer n'importe où et tout le temps. Il vous suffit de 4 piles AAA pour la faire fonctionner. La seule question que vous vous poserez : allez-vous jouer sur console ou sur écran TV ? En ce moment, la console est affichée à 27,95€ sur le site de Pearl, alors plus d'excuses.