Comme le Future Games Show ou encore le Guerilla Collective et le Wholesome Direct avant lui, le PC Gaming Show a profité de l’effervescence du Summer Game Fest pour nous dévoiler tout un tas d’annonces. Un évènement plutôt dynamique cette année avec pas mal de présentations de jeux, dont de petites exclusivités et des surprises.

Les grosses annonces du PC Gaming Show avec de jolies surprises !

Certains jeux déjà présents lors d’autres conférences ces derniers jours, comme The Crush House, No More Room in Hell 2 ou encore Screenbound et Flintlock, sont passés faire un coucou remarqué lors du PGS avec de nouvelles bandes-annonces et du gameplay. Mais ce sont surtout les petites surprises et exclusivités qui nous intéresseront ici. On a par exemple eu des nouvelles de Killing Floor 3, suite ultra violente et très attendue de la célèbre licence de shooter horrifique, ou encore Level Zero: Extraction, le jeu multi ambitieux développé par un petit studio ukrainien. Nous avions d’ailleurs déjà pu découvrir le jeu il y a un petit moment, et c’était plus que prometteur. Le non moins attendu, mais très différent Stormgate était lui aussi présent avec un peu de gameplay. Un jeu de stratégie par d’anciens développeurs derrière Starcraft notamment. En bref, du beau monde, et si l’on ne pourra pas faire le tour de tout ce qui a été présenté, voici les gros titres.

Still Wakes the Deep arrive et se présente une dernière fois avant sa sortie.

Still Wakes the Deep, le jeu narratif et horrifique de The Chinese Room, à qui l’on doit Amnesia: A Machine for Pigs ou encore Dear Esther, arrive le 18 juin prochain sur consoles et PC. Il a profité des 10 ans du PC Gaming Show pour dévoiler une ultime bande-annonce avant de s’offrir au plus grand nombre. Le jeu nous envoie sur une station pétrolière en proie au chaos. Des entités ont pris le contrôle de la plateforme en liquidant une bonne partie des travailleurs, mais quelque chose d’autrement plus cauchemardesque se profile et c’est à vous de le découvrir. Un jeu fortement narratif qui devrait vous procurer quelques sueurs froides…

Among the Wilds, un concurrent très sérieux à Palworld, le “plagiat” Pokémon en moins.

Palworld a fait sensation à sa sortie et il a donné des idées à d’autres studios. On sait comment ça fonctionne. Au PC Gaming Show, c’est Among the Wilds qui est venu se présenter. Un Palworld-like, mélangeant survie, capture de monstres, et beaucoup de construction/gestion. Pas de clone de Pokémon ici, mais tout un tas de créatures vraiment inédites pour le coup, rondouillardes et souvent poilues. C’est coloré, c’est frais et ça arrive bientôt sur PC.

Killing Floor 3 fait le plein de gameplay au PC Gaming Show, un carnage !

À l’origine, ce n’était qu’un mod, désormais, c’est une licence avec plusieurs jeux. Prochainement, c’est le troisième épisode canonique qui débarquera sur consoles et PC. Aux commandes de ce Killing Floor 3, on retrouve une fois encore TripWire qui s’en est donné à cœur joie une nouvelle fois. En quelques minutes de gameplay, on note en revanche une quantité astronomique de nouveautés. Les pétoires ont changé, on trouve des gadgets inédits et même le bestiaire a pris un coup de fouet. Ça sent très bon ! Enfin, non, les mutants ça sent mauvais, mais vous m’avez compris.

Level Zero Extraction, un jeu multi à la sauce Alien isolation

Level Zero Extraction, un jeu multijoueur plutôt ambitieux, est revenu faire parler de lui lors du PC Gaming Show. Il s’agit ici d’un shooter horrifique qui opte pour une expérience asymétrique. Alors qu’un commando de joueurs tentera de réaliser plusieurs objectifs dans différents environnements, une créature, aussi contrôlée par un joueur, cherchera à les décimer. Le tout dans une ambiance très proche d’un Alien Isolation. Nous avons déjà pu nous approcher du jeu lors d’une petite session preview et notre cher camarade Suttercane en est revenu plutôt conquis. À surveiller donc. Level Zero Extraction est attendu sur PC prochainement et a même ouvert une bêta disponible dès maintenant sur Steam.

La rediff complète du PC Gaming Show

Évidemment, impossible de faire le tour en détail de tout ce qui a été annoncé. Plusieurs dizaines de jeux sont venus se présenter avec du gameplay ou quelques anecdotes de développement croustillantes. Si vous souhaitez découvrir ça dans le détail, quoi de mieux que la rediffusion complète de l'évènement ? En plus, c'est sous-titré en français !