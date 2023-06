PayDay 3 est un jeu relativement attendu notamment après le gros succès de PayDay 2. Et c'est sans compter le fait que le jeu de braquage se fait finalement assez rare dans le vaste monde du jeu vidéo malgré la multiplication des genres. Dans ce contexte, peut-on espérer jouer bientôt à ce troisième épisode ? Ca sent en tout cas très bon.

La date de sortie de Payday 3 vient peut-être de fuir via le dataminer Aggiornamenti Lumia , qui affirme que la date de sortie est programmée pour le 21 septembre 2023. Pour mémoire, le dataminage, également appelé extraction de données, est une technique utilisée pour extraire des informations à partir de grandes quantités de données brutes. Il s'agit d'un processus d'exploration et d'analyse de données, souvent automatisé, visant à découvrir des modèles, des tendances ou des relations cachées dans les données. Dans le jeu vidéo c'est très utile pour apprendre des informations comme des dates. Vous pouvez retrouver l'annonce, ou plutôt la fuite, sur le compte Twitter du datamineur :

Si la sortie est effectivement prévue pour septembre prochain, il est fort probable que l'annonce officielle de la date de sortie soit prévue lors de l'ouverture du Summer Games Fest , qui aura lieu ce jour (à l'écriture de cette news).

À quoi s'attendre ?

Pour l’heure, PayDay 3 est assez mystérieux. On ne sait en effet que peu de chose sur le jeu. Celui-ci devrait marquer le retour de Dallas, Chains, Hoxton et Wolf. On ne sait pas encore quelle type de nouveauté sera présent au niveau du gameplay et de la coopération. Le jeu utilisera le moteur Unreal Engine mais à ce stade, on ne sait pas encore si le studio utilise Unreal Engine 4 ou Unreal Engine 5 pour le développement. Enfin, notons que l'entreprise Starbreeze a également légèrement fait évoluer ses effectifs au dernier trimestre pour s'adapter au lancement du jeu ainsi que le développement d'un tout nouveau titre , signe que la sortie est tout de même relativement proche pour PayDay 3.