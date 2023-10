Payday 3 n'est pas le casse du siècle, mais le jeu de braquages a des arguments à faire valoir. Mais pour l'instant, il a bien du mal à se débarrasser des soucis du lancement. Les joueurs vont devoir s'en accommoder puisqu'il va falloir encore du temps pour que la situation s'améliore.

Où est le patch très attendu de Payday 3 ? Pas là !

Le retour des braqueurs masqués s'est très mal passé pour les suédois de Starbreeze Entertainment. Alors que ce genre de lancement demande une bonne préparation afin que les serveurs supportent l'affluence, il s'est produit l'inverse. Tout s'est écroulé. « Désolés de voir que l'infrastructure n'a pas été capable de tenir le coup » avait déclaré le patron du studio. Les problèmes n'ont épargné personne et ont été repérés sur consoles comme sur PC. Mais sur Steam, les utilisateurs ont riposté avec un review bombing. Au moment de publier cet article, seuls 40% des avis sont positifs. Outch !

Entre temps, les développeurs se sont excusés et ont même mis à l'arrêt Payday 3 temporairement, histoire de pouvoir régler les plus gros soucis au calme. Normalement, un premier patch aurait dû être déjà disponible, mais il a été repoussé par deux fois. Plutôt que de se murer dans le silence indéfiniment, les équipes ont adressé une série de messages sur X.

Braqueurs, nous sommes désolés pour le manque de communication concernant le premier patch. Nous avons identifié quelques problèmes qui doivent être résolus avant de pouvoir le déployer. Mais soyez sûrs que cela reste la principale priorité de nos équipes. Nous passons du temps supplémentaire à la révision de notre processus des correctifs, afin de s'assurer de fournir les prochains patchs à un rythme régulier. Nous sommes prudents lorsque nous vous donnons une date d'arrivée, car nous voulons être certains d'être en mesure de vous proposer les mises à jour avant de faire une annonce. Merci de votre patience, le patch et d'autres nouvelles sont en chemin. Via X.

Le premier patch de Payday 3 était prévu pour la mi-octobre, mais comme vous pouvez le constater, ce ne sera absolument pas le cas.

Crédits : Steam.

Les joueurs PS5 ont payé plus cher... pour rien !

Du côté des joueurs PS5, la situation autour de Payday 3 n'est pas joyeuse. Celles et ceux qui ont déboursé 89,99€ pour la version Gold Edition sont dans l'impasse. Ils ne peuvent pas avoir accès aux bonus promis comme :

Masque Crâne liberté

Gants Ardoise dorée

Masque Argent sterling sombre

Cette édition comprend également un season pass de 12 mois, mais ça, ce sera pour plus tard. Si tout va bien, ce problème devrait être résolu avec la première mise à jour. Mais encore faut-il qu'elle arrive et avec ce second retard, la communauté perd patience.

« Je n'ai jamais entendu autant d'excuses de la part d'un seul studio »; « Oh, encore des problèmes ? »; « Il est temps de faire la place sur le SSD pour Marvel's Spider-Man 2 »; « Comment ce jeu a-t-il pu être en production depuis 10 ans et que vous n'êtes pas capables de fournir un simple patch »; « Vous avez tué le jeu »; « Donnez-nous une compensation, le lancement complet du jeu a été un désastre » peut-on lire sur X. Durant les 30 derniers jours, Payday 3 a perdu plus de 10 000 joueurs sur Steam. La rédemption pour bientôt ? L'avenir le dira. Le studio a par contre déjà partagé sa feuille de route pour les DLC qui seront disponibles entre l'hiver 2023 et l'automne 2024.