Un grand malheur s'est récemment abattu sur une sortie fort attendue. Payday 3 est disponible depuis environ une semaine, mais il est bien difficile d'en profiter. Pour cause, les serveurs du jeu sont dans la tourmente et ça rend le matchmaking compliqué. En plus de cela, sur PC, quelques bugs ont été rapportés. Starbreeze se devait d'intervenir et ça y est, une solution a été trouvée. Elle est pour le moins radicale.

Payday 3 ferme temporairement la banque

Cette instabilité qui frappe le matchmaking est due à un logiciel tiers n'ayant pas su gérer l'afflux massif de joueurs. Même après avoir déployé une nouvelle version de ce dernier, les problèmes ont persisté. Heureusement, l'état de Payday 3 s'est tout de même légèrement amélioré dernièrement, mais ce n'est pas encore parfait. Il reste de la route à faire avant d'arriver à une expérience de jeu vraiment agréable. Les développeurs ont donc pris une décision qui va impacter le FPS pendant une courte période. L'idée étant de régler une bonne fois pour toutes les problèmes de serveurs et de matchmaking.

Starbreeze prône la patience puisque le 29 septembre prochain, il mettra Payday 3 hors-ligne durant plusieurs heures dans le but de s'attaquer aux nombreux soucis qui l'impactent. Rassurez-vous, c'est temporaire et ça ne va pas durer longtemps. Pour être plus précis, il ne sera plus possible d'y jouer de 8h à 11h du matin. Un timing plutôt bien choisi, compte tenu du fait que l'affluence sur le jeu ne doit pas être forte à cette heure-ci. Ce n'est d'ailleurs pas une première pour le studio. Il avait déjà recouru à cette option le 26 septembre dernier, et cela avait duré également trois heures. On espère que cette initiative mettra fin aux serveurs instables et autres soucis rencontrés par la production de Starbreeze.

En tout cas, ça n'empêche pas Payday 3 de cartonner puisque le jeu affiche des scores assez impressionnant compte tenu du lancement chaotique : 218 250 personnes connectées en simultané, et plus d'un million de joueurs uniques depuis la sortie, c'est pas mal du tout. Pour rappel, Payday 3 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X.