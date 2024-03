Payday 3 avait des arguments pour réussir et succéder à Payday 2, mais ce n'est pas que les joueurs retiendront. Dès les premiers jours, l'excitation a laissé place à la frustration et surtout à la colère. Les fans de la licence, encore très actif sur le précédent jeu, n'ont pas vraiment toléré les bugs à gogo. Ni le manque de communication. Résultat, même si une mise à jour est sorti récemment, le titre s'est fait détruire et il est déserté. Au moment où nous écrivons, SteamDB compte 229 joueurs et 338 sur les dernières vingt quatre heures. Un flop qui se répercute dans l'organigramme de Starbreeze Studios.

Une sentence irrévocable après le fiasco Payday 3

Au grand dam de la communauté, Payday 3 n'a pas été à la hauteur des attentes et la direction de Starbreeze Studios en paye le prix fort. Après que les membres du conseil d'administration se soient consultés, ils sont arrivés à la conclusion que le PDG Tobias Sjögren ne pouvait pas rester en poste. « L'évaluation du conseil d'administration a estimé que l'exécution de la stratégie de la société a besoin d'une direction différente » a déclaré Torgny Hellström, président de l'entreprise (via VGC).

Pour aider Starbreeze Studios à se relever et peut-être redonner un second souffle à Payday 3, Juergen Goeldner fait office de remplaçant temporaire. « Juergen Goeldner fait partie du conseil d'administration depuis 2023. Et avec son expérience de plus de 40 ans dans l'industrie, il représente une solution provisoire solide » a ajouté Hellström dans une note aux investisseurs. En le nommant, le studio est confiant dans le fait de pouvoir rebondir pour développer son portefeuille de licence.

Payday 3 a t-il encore une place parmi les futurs plans de la société ? Il y a quelques jours, une mise à jour 1.1.1 a été déployée. Elle corrige plus de 300 bugs et apporte son lot d'améliorations également. L'interface utilisateur et les paramètres de la zone morte de la manette ont été modifiées. Le jeu est désormais compatible avec les technologies d'upscaling Nvidia NIS, DLSS 3.5 et avec le DLAA. Le patch 1.1.1 de Payday 3 contient aussi de nombreuses modifications d'ordre général, au niveau technique, de l'équilibrage, des braques et plus encore. Les notes sont disponibles sur le site Payday. Pour le moment, le soft a seulement 39% d'évaluations positives sur 37 161, ce qui est une catastrophe.