Starbreeze Studios a annoncé une baisse significative de ses investissements dans le contenu de Payday 3 pour sa deuxième année. Une décision qui a de quoi surprendre, surtout après un lancement compliqué. Pourtant, le studio se veut rassurant. Il promet que cette réduction n’impactera pas la qualité ni la quantité des nouveautés proposées aux joueurs.

Le début de la fin pour Payday 3 ?

Selon les chiffres révélés par Starbreeze, Payday 2 continue de générer 50 % des revenus liés à la franchise, prouvant sa longévité impressionnante. Pendant ce temps, Payday 3 peine à fidéliser sa communauté. Son lancement, entaché de problèmes techniques, a laissé un goût amer à de nombreux joueurs.

Malgré ces débuts difficiles, Starbreeze a travaillé d’arrache-pied pour améliorer le jeu. En un an, le studio a déployé quatre DLC majeurs et de nombreuses mises à jour. Parmi elles, une nouvelle interface utilisateur, un navigateur de serveurs et la VoIP, autant d’ajouts qui ont contribué à redorer l’image du jeu.

Pour autant, l’entreprise estime qu’il est possible de maintenir la qualité du contenu tout en investissant moins. En clair : produire mieux avec moins de moyens.

Une stratégie tournée vers l’avenir

Cette réduction d’investissements ne signifie pas que Starbreeze abandonne Payday 3. Du nouveau contenu continuera d’arriver en 2025, même si le rythme pourrait être moins soutenu. L’objectif est de répondre aux attentes des joueurs tout en optimisant les ressources disponibles. Cette approche pourrait bien payer si elle permet de maintenir l’intérêt des joueurs tout en développant des projets ambitieux. Mais tout dépendra de la capacité de Payday 3 à continuer de séduire une communauté qui reste exigeante.

Parallèlement, Starbreeze se concentre sur d’autres projets, comme Project Baxter. Ce nouveau jeu semble occuper une place centrale dans les plans du studio pour les années à venir. En se diversifiant, Starbreeze espère renforcer sa position sur un marché toujours plus compétitif.

Source : Starbreeze