Après d'énormes difficultés financières qui auront presque causé sa mort, le studio s’en sort de justesse et s'est rattrapé au vol avant le crash. En guise d’ultime tentative de rebondir, il s’est alors lancé dans le développement de la suite de sa licence désormais incontournable pour les amateurs de coop bien faites, PayDay.

Oui, PayDay 3 est enfin une réalité. Le jeu de Starbreeze revient de loin. De très très loin même, mais il est bien en développement et sera édité par Prime Matter. Si l’on ne sait pas quand le jeu sortira exactement, les développeurs ont tout de même eu envie de jouer avec nos nerfs. Et pour faire monter la sauce quoi de mieux que quelques images mystérieuses et un teaser.

PAYDAY 3 se montre, ou presque...

Oui, Starbreeze a publié les premières images de son jeu dans une très courte vidéo censée faire monter la sauce chez les fans. Bon, le fait est que l’on ne voit pas grand-chose. On aperçoit une silhouette qui semble nous proposer un contrat, mais c'est a peu près tout. Un court teaser donc et des images qui risquent de décevoir les fans qui auraient sans doute aimé en voir davantage. Mais qu’à cela ne tienne, les développeurs ont tout prévu puisque les premières séquences de gameplay seront dévoilées dès cet été.

PayDay 3 fera donc partie du Summer Game Fest, les semaines les plus chaudes de l’année en ce qui concerne le jeu vidéo.

Cette fois, il ne faut pas rater le braco

Pour l’heure en revanche, PayDay 3 reste un parfait mystère. On ne sait que peu de chose sur le jeu. Il est dit qu'il proposera de nouveau de la coopération. Qu'il marquera le grand retour de Dallas, Chains, Hoxton et Wolf, et qu'il se concentrera sur les larcins de toute taille. Du petit braquage de bijouterie au hold-up de banque ultra sécurisée. Mais à part ça, nous n’avons aucune autre information à nous mettre sous la dent. Starbreeze garde le secret et reste silencieux en ce qui concerne son poulain.

A l'époque, PAYDAY 2 avait reçu un accueil plus que chaleureux de la part des joueurs. PayDay 2 a fait partie des jeux les plus joués de Steam pendant un bon moment. Toutefois, un gros reproche a été fait au studio concernant le suivi du titre. Starbreeze a en effet la mauvaise réputation de multiplier les DLC et les microtransactions. Plus vite qu’il ne sait patcher ses jeux. En espérant que le studio ne récidive pas avec son PayDay 3. Parce que les microtransactions posent toujours problème, si ce n’est même plus qu’avant encore.

PayDay 3 est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series, mais n’a pas encore de date de sortie.

Et vous PAYDAY 3 ça vous parle ou pas du tout ?