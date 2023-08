Payday 3 arrive très bientôt et il profite lui aussi de la Gamescom pour se montrer et nous partager un peu de gameplay. Ça s'annonce extrêmement nerveux.

Le studio Starbreeze revient de loin, malgré l’énorme popularité de Payday 2 le studio s’est pris les pieds dans le tapis et a frôlé la faillite. Sauvé de justesse, les développeurs ne se sont pas laissés abattre et ont directement enchaîné sur Payday 3. Désormais, le jeu est fin prêt, et il sortira dès le 21 septembre sur PC et consoles. En attendant, il nous montre un peu de gameplay et ça envoie.

Payday 3 fait tout péter en vidéo et ça promet !

Faire des braquages de haute volée en coopérant avec ses potes. Voilà ce que propose Payday 3. Comme dans les prédécesseurs, il sera question de se faire un nom en ville en volant tout ce qui peut l’être. Banque, bijouterie, convoyeur ou encore de vilains receleurs mafieux, tous les coups sont permis. Le jeu proposera une fois encore son système de perks à équiper et de rôle à jouer histoire de mettre un peu de RPG dans toute cette action.

Et de l’action il va y en avoir. Le trailer dévoilé à la Gamescom met d’ailleurs bien l’accent dessus. Payday 3 s'annonce ultra nerveux et les gunfights risquent de rapidement dégénérer suivant votre façon de jouer. Si les choses dérapent, vous allez devoir vous frayer un chemin parmi les forces de l’ordre ou les gardiens des lieux que vous tenterez de piller. C’est là qu’entre en jeu l’imposant arsenal qui vous sera proposé. Fusil à pompe, pistolet, fusil d’assaut… il y en aura pour tous les goûts visiblement. Mais bon, l’idéal reste encore de se la jouer discret histoire d'amasser un maximum de butin avant de partir.

Avant sa sortie fin septembre, Payday 3 se laissera approcher le temps d'une phase de beta. L'occasion de se faire la main sur le gameplay et ses mécaniques de jeu.