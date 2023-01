Payday 3 existe et il arrive, le jeu de Starbreeze nous partage une première bande-annonce et une excellente nouvelle dans la foulée. La retraite est terminée.

Malgré le succès incontestable de Payday 2, l’un des jeux coopératifs les plus joués sur Steam, Starbreeze a frôlé la mort pure et simple. Sauvé in-extremis par Digital Bros, son actionnaire majoritaire, l’éditeur a pu se relancer dans les affaires, éponger l’accident industriel de Overkill's The Walking Dead et donner le feu vert au développement de Payday 3. Et c'est officiel, les braqueurs vont revenir en grande forme, dès cette année.

Payday 3 nous donne rendez-vous cette année

Payday 3, toujours développé par le studio Overkill, sera cette fois édité par Starbreeze et Prime Matter, le nouveau label de Koch Media. Le jeu nous partage aujourd'hui une première bande-annonce très mystérieuse qui semble planter son décor à New York. Payday 3 nous ferait donc quitter la capitale américaine pour la grosse pomme et l’on retrouverait nos fameux braqueurs sur de tout nouveaux contrats. Si ce trailer ne nous apprend rien de plus concernant le jeu en lui-même, Starbreeze en profite toutefois pour nous donner rendez-vous dès 2023 en déclarant que cette année sera l’année Payday 3.

C’est donc désormais officiel, Payday 3 fera partie des grosses sorties de cette année. Reste maintenant à savoir quand il sortira exactement et si ce sera en version définitive ou en early access. Pour l’heure, vous pouvez toujours vous rendre sur la page Steam du jeu pour l’ajouter à votre liste de souhaits.

Le jeu est attendu sur PC et devrait très certainement avoir le droit à des versions PS5 et Xbox Series, bien que rien n'a encore été officialisé à ce sujet. Chaque chose en son temps.