PayDay 3 est sorti, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le lancement ne s'est pas exactement fait en douceur. Certains perçoivent le lancement comme relativement catastrophique en raison de problèmes liés aux serveurs. Parallèlement, le FPS divise en raison d'un contenu jugé insuffisant et d'un système d'IA que nombre d'utilisateurs considèrent comme purement désastreux. Afin d'essayer d'inverser cette tendance, Starbreeze Studios ne mise pas uniquement sur des patchs, mais également sur un éventail de DLC

Une pluie de contenus pour PayDay 3

Pour commencer le teasing en bonne et due forme, Starbreeze Studios a publié, en réponse à une question sur Twitter, le calendrier des DLC à venir pour PayDay 3. Simplement dit, il y en a prévu pour toute l'année 2024. Voici le message original :

Il est important de noter que PayDay 2 avait reçu plus de 60 DLC, incluant de nouvelles missions, personnages, armes et plus encore. Concernant les annonces pour PayDay 3, le type exact de contenu demeure inconnu, mais on peut imaginer, sans trop s'avancer, des contenus plus substantiels qu'un simple DLC contenant un skin d'arme, comme cela avait parfois été le cas avec les jeux précédents. Le premier arrivera pour l'hiver 2023 et sera intitulé "Syntax Error". Ensuite, des nouveautés sont prévues pour chaque saison, à savoir au printemps, à l'été et à l'hiver 2024.

Entre-temps, nous nous attendons à de nombreux patchs destinés à résoudre au fil de l'eau divers problèmes : soucis d'IA, bugs, crashs et autres joyeusetés, comme les problèmes de serveurs. Cela devrait être la priorité pour les développeurs car, pour le moment sur Steam, les avis des utilisateurs sont très mauvais (entre autres) à cause de ce dernier point.

Des défauts gênants ?

Bien que Payday 3 détienne le potentiel d'être un jeu de tir coopératif intéressant, il s'est attiré des critiques sur son système de progression et l'importance de son gameplay furtif, diminuant ainsi son attrait pour les affrontements intenses. Pour expliquer simplement, l'insatisfaction des joueurs est manifeste vis-à-vis de la primauté de la furtivité en tant que méthode de progression la plus efficace, même si le jeu propose une panoplie d’armes et de compétences adaptées à divers styles de jeu, y compris les confrontations directes. L'incitation à privilégier la discrétion via des défis généreusement récompensés pousse d'une certaine manière les joueurs à négliger la richesse des combats chaotiques, créant ainsi un contraste notable avec son prédécesseur, Payday 2.

D'autres critiques mettent aussi en lumière les problèmes du système de matchmaking de Payday 3 et de son exigence d'une connexion constante, entravant parfois le déroulement fluide du gameplay et la progression des joueurs, particulièrement lors des instabilités serveur... C'est tout de même dommage.