Payday 3 a connu une sortie mouvementée marquée par les bugs et les problèmes de serveurs. Les développeurs ont donc pris la parole et de nombreuses explications ont été apportées.

Payday 3 était attendu au tournant par un grand nombre de joueurs. Il faut dire qu'au vu du succès du deuxième opus, sa suite allait forcément se faire désirer. Et elle est arrivée en grande pompe il y a un peu plus d'une semaine. Armés et prêts à passer à l'action, les joueurs ont lancé le jeu, mais c'est là où ça se complique. En effet, les serveurs n'ont pas tenu. Sur PC, les bugs étaient légion et sur PS5, c'était quasiment injouable. Les développeurs ont donc pris la parole pour s'excuser et détailler les raisons derrière ces problèmes.

Les serveurs de Payday 3 ont été braqués

Le FPS coopératif aura fait un certain nombre de déçus qui ne s'attendaient pas à de tels soucis techniques. Mais les joueurs ne sont pas les seuls à avoir été pris au dépourvu. Les développeurs n'avaient pas anticipé ces problèmes qui ont touché l'early access de Payday 3. Visiblement, ils ont sous-estimé le nombre de joueurs qui allaient se ruer pour essayer le jeu. Malheureusement, si des correctifs furent ajoutés depuis, certains bugs persistent. Par conséquent, Starbreeze est venu nous apporter quelques explications.

Pour être plus précis, c'est le patron du studio, Тоbіаѕ Ѕjögrеn, qui s'est exprimé à travers un communiqué sur les difficultés rencontrées par la communauté. Sa déception est bien évidemment immense. Selon lui, c'est dû à un logiciel tiers qui prend en charge le matchmaking.

Lе lоgісіеl dе mаtсhmаkіng а rеnсоntré unе еrrеur іmрrévuе quі l'а еmрêсhé dе gérеr l'аffluх mаѕѕіf dе jоuеurѕ. Се рrоblèmе а рrоvоqué unе ѕіtuаtіоn іrréсuрérаblе.

Mais, bonne nouvelle, une nouvelle version de ce logiciel a été déployée, améliorant nettement les performances de Payday 3. Toutefois, le malheur a continué à s'abattre sur Starbreeze. En effet, une mise à jour de ce fameux logiciel est sortie dimanche dernier. Celle-ci a eu des conséquences inattendues, provoquant à nouveau une instabilité au niveau des matchmakings. Actuellement, le studio continue à s'efforcer de rendre le FPS plus stable et agréable à jouer. Ceci dit, il affiche des scores plutôt rassurants.

Une popularité peu surprenante

Malgré ces soucis non négligeables, la réputation de la licence Payday a fait son œuvre. Ce week-end, il a réussi à atteindre 218 250 personnes connectées en simultané. Depuis son lancement, c'est plus d'un million de joueurs uniques qui ont lancé le jeu. Lorsque les problèmes de serveurs seront réglés, on peut s'attendre à voir des chiffres encore plus impressionnants. En tout cas, Tobias Ѕjögrеn est confiant pour l'avenir de Payday 3 et promet aux fans une meilleure expérience. "Nous avons beaucoup de travail devant nous pour regagner la confiance de la communauté, mais nous travaillerons durs pour le faire."