Le FPS coopératif PayDay 3 s'est incrusté au Xbox Games Showcase et cette fois, plus question de retard. Non,

Starbreeze Studios a même une excellente nouvelle pour celles et ceux qui l'attendent de pied ferme.

PayDay 3 confirme sa sortie avec un gros trailer de gameplay

Sept ans après l'annonce de son développement, PayDay 3 arrive enfin sur PS5, Xbox Series X|S et PC ! Et on pouvait le deviner avec la précédente bande-annonce, les braquages du jeu se déroulent à Washington D.C. « Reprenez du service et replongez dans le crime en incarnant les membres du gang Payday, qui suscitent l’envie de leurs pairs et donnent des sueurs froides aux forces de l’ordre partout où ils frappent. Plusieurs années après avoir fait régner la terreur sur Washington D.C., les acolytes se rassemblent à nouveau pour faire face à une menace qui vient les arracher à leur retraite anticipée » nous révèle la page Steam du jeu.

Comme les deux précédents jeux, PayDay 3 demandera de monter une équipe de braqueurs de choc pour voler or, liquide, bijoux et autres objets de valeur. À l'image des autres opus, la liberté sera de mise et ce sera aux joueurs de décider comment aborder chaque assaut. De façon brutale ou plus subtile ?

« Le légendaire gang Payday, bête noire des forces de l’ordre et de la pègre, fait son grand retour. Contraints à quitter leur retraite et à replonger dans le crime, ses membres devront faire face à une nouvelle menace découlant du chaos qu’ils ont semé dans leur sillage. Afin d’identifier et d’anéantir ce nouvel ennemi, le gang quitte son berceau de Washington D.C. pour s’attaquer à New York. Un nouveau terrain de jeu qui apportera son lot de difficultés, mais qui regorge également d’opportunités pour les braqueurs habiles ».

PayDay 3 sortira le 21 septembre 2023. Le jeu sera directement disponible gratuitement dans le Xbox Game Pass.