Payday 3 est injouable alors que vous avez pris soin de précommander les versions Silver et Gold du jeu ? C’est normal. Enfin, non, mais le fait est que le jeu est cassé. Du moins, ses serveurs le sont à l’heure où ces lignes sont écrites, mais le studio a une bonne nouvelle.

Payday 3 est injouable sur PS5 et enchaine les bugs PC

Après des années d’attente et avoir frôlé le pire, le studio Starbreeze revient de loin avec son Payday 3, suite d’un des plus gros succès de Steam. Les FPS coopératifs ont la cote et Payday en est un fier représentant. Le précédent opus a très largement cartonné sur PC mais aussi sur consoles. Payday 3 était donc à juste titre très attendu. Seulement voilà comme beaucoup de lancements, anticipés ou non, c’est parfois le chaos et Payday 3 n'y manque pas.

Alors que les serveurs se sont ouverts ce 18 septembre en fin d’après-midi, ils ont fini par lâcher, du moins en grande partie. Les plantages sont légion, les joueurs ont des soucis pour inviter leurs amis en jeu sur PC, les joueurs PS5 ne peuvent même pas lancer de braquage… c’est un festival. La bonne nouvelle, c’est que Starbreeze est déjà sur le coup, la mauvaise, c’est qu’à l’heure où ces lignes sont écrites, la situation est toujours au point mort. Reste à voir si le souci sera résolu dans les prochaines heures, sans quoi, ceux qui ont payé pour jouer en avance risquent de l’avoir mauvaise. Malheureusement, il n’y a pas grand-chose à faire à l’heure actuelle si ce n’est prendre son mal en patience et surveiller l’avancée de la situation. On vous tiendra au courant, promis.