Payday 3 est jouable via l'early access depuis quelques heures. Hélas, les premiers acquéreurs essuient les plâtres d'une version instable remplie de gros bugs, quand le jeu ne plante pas complètement sur PS5. Cependant, les développeurs ont déjà indiqué être au travail pour remédier aux soucis. « Nous rencontrons quelques difficultés au niveau du réseau, mais nous sommes au courant. Nous sommes en train de déployer un correctif pour tous. Pour les joueurs PlayStation 5, nous faisons toujours en sorte de faire fonctionner cette version en accès anticipé » (via X). Et sur PC ? C'est pareil, mais il y a une bonne nouvelle.

Payday 3 veut tourner comme une horloge

Hier, jeudi 18 septembre 2023 à 17h00, Payday 3 est sorti en accès anticipé pour celles et ceux qui ont précommandé les éditions Silver et Gold. Une avant-première qui commence à toucher de plus en plus de jeux. En attendant la résolution des bugs sur PC, les joueuses et joueurs de ce support vont être heureux d'apprendre que Denuvo sera absent de cette version.

« Bonjour les braqueurs ! Nous tenons à vous faire savoir que Denuvo n'est plus dans Payday 3. Nous avons hâte de vous voir à New York. Bons braquages ! » a informé Starbreeze sur X. Pourquoi est-ce une nouvelle extra ? Car Denuvo, qui est une solution pour contrer le piratage, a toujours cette mauvaise réputation d'avoir des conséquences négatives sur les performances des jeux PC.

Des voix se sont élevées et surprise, le studio a fait machine arrière, sans donner plus d'explications. Denuvo n'est plus dans Payday 3 et c'est bien ce qu'il faut retenir. Et l'un dans l'autre, ce n'est pas plus mal lorsque l'on constate à quel point le titre semble en difficulté avant son lancement officielle le 21 septembre prochain. C'est d'ailleurs l'une des grosses sorties jeux vidéo de septembre 2023.

Crédits : Deep Silver.

Si vous n'avez pas l'intention de payer plus cher pour jouer en avance, rendez-vous ce vendredi 21 septembre 2023 à 17h00. C'est à cette date et cet horaire que vous pourrez découvrir les nouveaux braquages de Payday 3 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Le titre sera également disponible dans le Xbox Game Pass de ce mois-ci avec Outriders, Weird West etc.