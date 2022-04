Ubisoft a plus de 20 jeux en développement et parmi eux, il y aurait une nouvelle licence : Pathfinder, un TPS PvPvE. C'est ce qu'avance le journaliste Tom Henderson dans un article pour Exputer.

D'après Tom Henderson, l'éditeur d'Assassin's Creed devrait continuer d'investir le terrain du shooter multijoueur avec son nouveau TPS Pathfinder. Une information qui lui aurait été glissée dans l'oreille par trois sources, qui précisent que le titre du jeu pourrait être un nom de code.

Celui-ci aurait une vision légèrement différente du battle royale, plus originale, mais avec un design graphique comparable à Hyper Scape. Oui un autre BR qui, en dépit de sa communication menée par de célèbres streamers, a fait un flop et fermera ses serveurs le 28 avril prochain. D'ailleurs, l'équipe en charge d'Hyper Scape, Ubisoft Montréal, serait sur Pathfinder.

Le but ? Rejoindre le centre d'une carte pour y affronter un boss IA avec votre équipe de 4 joueurs.

Les joueurs doivent se frayer un chemin à travers deux murs (un extérieur, un intérieur) qui sont entourés d'une série de portes qui peuvent être enfoncées. Le hic ? Différentes portes peuvent être ouvertes ou verrouillées à chaque fois, ce qui rend chaque partie différente au niveau de l'itinéraire à emprunter. Afin d'atteindre le milieu de la carte, les joueurs devront combattre les ennemis IA pour monter en niveau et devenir plus forts, avec une IA qui sera sensiblement plus difficile à battre à mesure que l'on approche du centre de la map. Le jeu sera vraisemblablement PvPvE puisque vous rencontrerez d'autres joueurs. L'IA ne sera donc pas la seule menace.