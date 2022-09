Après l'épisode du Covid, une période assez complexe pour tout le monde, la Paris Games Week est de retour cette année 2022 plus forte que jamais. L'opportunité de faire venir les plus gros acteurs du jeu vidéo et ainsi apporter un peu de douceur dans le cœur de plein de françaises et français.

Le "Restart" de la Paris Games Week

Baptisé ainsi par les organisateurs, la Paris Games Week a véritablement le droit à un restart, une renaissance et quoi de mieux pour cela que de frapper fort. Ainsi, pour la première fois, toutes les consoles de dernière génération seront disponibles sur un même événement pour tester les nombreuses nouveautés de fin d’année et des avant-premières disponibles.

Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL déclare d'ailleurs à ce propos :

La confiance renouvelée des 3 constructeurs était déterminante et essentielle pour mettre cette édition à la hauteur des attentes de nos visiteurs. Leur présence est un signal puissant pour notre écosystème qui démontre que la PGW est devenue un événement clé de la scène européenne, incontournable pour le public comme pour les entreprises du secteur !

Pour mémoire, le salon aura lieu du mercredi 02 novembre au dimanche 06 novembre 2022. Les horaires d'ouvertures sont entre 8h30 et 18h30. Le lieu est toujours le même à savoir Paris Expo - Porte de Versailles, Hall 1. Le prix d'un billet est de 19 euros en plein tarif et 15 euros pour le tarif réduit (-18 ans, étudiants, personne en situation de handicap)