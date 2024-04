Bonne nouvelle, la Paris Games Week est de retour pour cette année 2024 et on connaît même déjà les dates. Eh oui. Au moins, ça vous laisse le temps de vous préparer pour vous y rendre.

Chaque année, la Paris Games Week s'est imposée comme un lieu privilégié pour découvrir les dernières innovations en matière de jeux vidéo. L'édition 2024 continuera sur cette lancée en proposant des expériences immersives incluant la réalité virtuelle, le sport connecté, des concerts, ainsi que des rencontres avec des créateurs de contenus influents. Et puis c'est une bonne occasion pour que tout le monde puisse tester des jeux.

La Paris Games Week donne des nouvelles pour l'édition 2024

Ainsi, la Paris Games Week, le principal rendez-vous du jeu vidéo en France, se déroulera du 23 au 27 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles. Cette 13ème édition de l’événement promet d'élargir son horizon en intégrant non seulement le gaming mais aussi le cosplay, la pop culture, l'esport, ainsi que des domaines aussi variés que le cinéma, la musique et le sport.

Le salon accueillera des compétitions d'esport parmi les plus prestigieuses d'Europe, promettant ainsi des moments de haute intensité. Les passionnés de cosplay pourront également admirer ou participer au village cosplay, qui rassemblera certains des meilleurs cosplayers français et européens.

Un nouvel espace sera dédié au sport, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir les liens entre le sport traditionnel et l’esport, tout en testant leurs compétences physiques et virtuelles. Forcément, c'est l'année des J.O, il fallait bien marquer le coup. De plus, l'art, le manga et la pop culture auront leur place avec des animations prévues chaque jour.

Les organisateurs ont annoncé une anticipation des ventes de billets pour répondre à la demande croissante du public, assurant ainsi à tous une possibilité d'assister à l'événement dans les meilleures conditions. Les détails sur l'ouverture de la billetterie seront bientôt disponibles. Pour rappel, pour les autres éditions, le coût de participation à la Paris Games Week est de 20 euros en plein et 16 euros pour le coût réduit. Reste à voir si il en sera de même.