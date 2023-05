On le sait depuis maintenant quelques semaines : l'E3 n'aura pas lieu en 2023. Le plus grand salon de jeux vidéo au monde, qui se déroule habituellement à Los Angeles, fait l'impasse pour la deuxième année consécutive. Heureusement, les passionnés de gaming pourront quand même se rassembler à l'occasion de grands événements cette année. La Gamescom se tiendra bien à Cologne au mois d'août. Autre salon très attendu : le Tokyo Game Show, en septembre. N'oublions pas non plus la Paris Games Week, événement particulièrement apprécié du public français. Bonne nouvelle : la date de l'édition 2023 vient tout juste d'être dévoilée.

La Paris Games Week 2023 passe au niveau supérieur en novembre

La Paris Games Week 2023 se déroulera du 1er au 5 novembre à Paris Expo - Porte de Versailles. Cette édition se pare d'un surnom un peu spécial, la PGW « Next Level ». Le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs), organisateur de l'événement, explique dans son communiqué ce que l'édition 2023 réserve au public.

La Paris Games Week « Next Level » promet une édition plus grande, toujours plus accueillante, ouverte à plus de visiteurs, autour d’une programmation très ambitieuse. Elle réunira tous les ingrédients qui font son succès depuis 2010, mais proposera également une vraie évolution pour ses publics ; cette édition « Next Level » s’ouvre cette année à de nouveaux acteurs de la pop culture, issus de secteurs connexes en perpétuel dialogue avec le jeu vidéo, pour offrir aux joueuses et aux joueurs une expérience unique.

Pour vous procurer un précieux sésame pour la PGW 2023, il faudra attendre l'ouverture de la billetterie à la fin du mois de juin. La programmation sera également annoncée dans le même temps. Les 2 et 3 novembre, se tiendra également la Game Connection Europe, événement business de l'industrie du jeu vidéo, au sein même de la Paris Games Week.

Une meilleure fréquentation qu'en 2022 ?

En 2022, la Paris Games Week "Restart" a marqué son grand retour après deux années d'absence en raison de la pandémie de COVID-19. L'événement avait accueilli 150 000 visiteurs, loin du record de 317 000 personnes en 2019. Cette année, les passionnés de jeux vidéo auront cinq jours pour profiter des jeux et animations présents sur le salon. Et pourquoi pas, découvrir des annonces inédites... Le SELL promet aussi de nombreux streams à suivre en parallèle de l'événement. Une bonne chose pour ceux qui ne peuvent pas se rendre physiquement sur place. Si vous comptez assister à l'événement, tenez-vous prêt : les places pourraient partir rapidement fin juin.