Après trois ans d’absence, la Paris Games Week sera enfin de retour dans quelques semaines. Les plus grands éditeurs se sont donnés rendez-vous pour célébrer cette nouvelle édition attendue des joueurs français.

Les jeux jouables à la Paris Games Week 2022

La PGW reprend du service. Du mercredi 2 novembre au dimanche 6 novembre 2022, les gameurs seront attendus à Paris Expo - Porte de Versailles. Pour cette nouvelle édition, le salon entend offrir une programmation variée autour de jeux et licences phares à découvrir et à tester avant leurs sorties. Aujourd’hui, les organisateurs font le point sur les titres qui seront jouables :

A Plague Tale: Requiem (Focus Entertainment)

Age of Empires (Xbox)

Endless Dungeon (Amplitude Studios

Forza Horizon 5 (Xbox)

How To Say Goodbye (ARTE France)

Lego Brawls (Bandai Namco)

Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux (PLAION)

Like a Dragon: Ishin! (PLAION & SEGA)

Mario + The Lapins Crétins : Sparks Of Hope (Ubisoft)

Microsoft Flight Simulator (Xbox)

One Piece Odyssey (Bandai Namco)

Park Beyond (Bandai Namco)

Paw Control, La Pat’Patrouille Grand Prix (Bandai Namco)

Pentiment (Xbox)

Sonic Frontiers (PLAION & SEGA)

Street Fighter 6 (Capcom)

Wo Long: Fallen Dynasty (PLAION)

Et bien plus encore…

Des animations et des surprises sur place

Attention toutefois, cela ne constitue en rien la liste définitive. Certains éditeurs comme Nintendo, PlayStation et Square Enix n’ont pas encore révélé leur programme pour la PGW 2022. Rien que le stand Jeux Made in France réunira plus de 25 éditeurs et studio qui présenteront pas moins de 30 titres français. De son côté, Street Fighter 6 proposera pour la première fois en France la dernière version jouable intégrant plus de 8 combattants. Microsoft promet quant à lui une petite surprise pour Microsoft Flight Simulator, tandis qu’un stand entièrement dédié au Xbox Game Pass permettra de découvrir les dernières sorties disponibles dans le catalogue.

On notera également que Sonic Frontiers et Yakuza Like a Dragon: Ishin! seront jouables pour la première fois en France. Celles et ceux qui iront pousser la chansonnette sur Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux pourront tenter de remporter des places de concerts. Du côté de Capcom, plusieurs tournois rythmeront la Paris Games Week 2022 sur les jeux : Tekken 7, Jojo’s Bizarre Adventure ou encore Dragon Ball FighterZ.

L'eSport à l'honneur

En parlant eSport justement, les visiteurs pourront découvrir pour la première fois la Scène PGW avec la FNAC. Démonstrations, animations et eSports rythmeront les 5 jours de salon. Parmi les rendez-vous phares: