Avis aux amateurs de salons où il faut faire 2 heures de queue pour tester un jeu ! Après trois ans d'absence, la Paris Games Week fera son grand retour à Porte de Versailles.

La PGW 2022 de retour en novembre

Ça vient de tomber. La Paris Games Week 2022 se tiendra du 2 au 6 novembre, toujours à Paris Expo, Porte de Versailles. Comme à son habitude, le salon français sera ouvert un jour plus tôt pour accueillir les professionnels de l’industrie. Le grand public quant à lui pourra réserver ses billets dès le 15 juin prochain sur le site officiel de l'événement.

« Le jeu vidéo français va retrouver sa fête. Quelle joie immense de pouvoir nous réunir à nouveau ! Nous allons offrir à toutes nos communautés de joueuses et de joueurs si engagées, cet événement de référence qu’ils ont contribué à façonner depuis plus de 10 ans et qui a tant manqué. Nous avons mis à profit ces deux dernières années pour concevoir cette édition ; des retrouvailles qui s’annoncent inoubliables » - Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL.

Une édition sous le signe des retrouvailles

Le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) n’a cependant pas communiqué sur la capacité de l’événement ni sur les exposants. On imagine que les éditeurs habituels profiteront de l’occasion pour renouer en présentiel avec leurs fans. Le stand Jeux Made In France devrait faire son retour pour faire la part belle aux créations françaises. Une chose est certaine, cette édition spéciale sera « placée sous le signe des retrouvailles », annonce l’organisateur sur son site officiel.

Une petite surprise n’est donc pas exclue, surtout dans un contexte où l’E3 ne règne plus en maître et où les annonces se distillent tout au long de l’année. Le salon pourrait par exemple s’ouvrir avec une conférence comme ce fut par exemple le cas en 2017 avec PlayStation. A cette occasion, l’éditeur japonais avait annoncé Ghost of Tsushima et Concrete Genie en plus de donner des nouvelles de ses autres cartouches. On se souvient également de l’édition 2015 où Quantic Dream avait révélé Detroit Become Human au grand jour.