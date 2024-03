Paradox Interactive semble préparer le terrain pour le lancement très attendu d'un nouveau jeu. Actuellement désigné sous le nom de code Project Caesar. Bien que le nom officiel n'ait pas encore été révélé, les premiers détails partagés par l'équipe de développement laissent entrevoir que ce pourrait être le cinquième opus de la célèbre série Europa Universalis. Tout un programme qui fait déjà rêver de très nombreux fans sur les forums officiels et sur les réseaux sociaux.

Paradox fait du teasing, Europa Universalis 5 en route ?

Dans le cadre de leurs Tinto Talks, Paradox a mis en avant le pilier fondamental de leur nouveau jeu : un monde crédible. Ce dernier repose sur plusieurs sous-piliers dont la simulation de la population, qui constitue la base de l'économie, de la politique et des conflits militaires. Cette simulation vise à offrir une expérience immersive, éloignée de l'abstraction d'un jeu de plateau.

Chaque lieu sur la carte, pouvant varier de un à un milliard d'habitants, sera doté de "pops" ou populations, définies par trois attributs clés : culture, religion et classe sociale. Avec plus de 27 000 localités distinctes, le jeu promet une richesse et une diversité sans précédent. Les "pops" influenceront directement le progrès technologique, la satisfaction générale et, par extension, la stabilité du pays.

Le projet tire parti de l'expérience accumulée par Paradox. Notamment avec la sortie, il y a 14 ans, de Victoria 2, qui offrait déjà un système politique profond. Avec Project Caesar, l'entreprise entend améliorer les performances en s'appuyant sur un codage optimisé. Promettant une expérience fluide malgré la complexité accrue. Mais alors de quoi s'agit t-il ?

Ce qui semble être la première image du jeu Project Caesar.

Le projet tant attendu ?

Les fans, ayant analysé les premiers visuels et informations, spéculent déjà sur l'identité du projet. Pariant fortement sur Europa Universalis 5. La présence de "pops" diversifiées, allant de simples paysans à des nobles, en passant par des clergés et des bourgeois, et même des esclaves dans certaines régions, offre une toile de fond riche pour des stratégies politiques, économiques et militaires complexes.

Bien que le nom Europa Universalis 5 n'ait pas été officiellement confirmé, les éléments divulgués jusqu'à présent correspondent étroitement aux attentes des fans de la série. Avec une sortie prévue pour l'année prochaine. Project Caesar pourrait bien être le prochain grand titre de stratégie historique de Paradox. Promettant une simulation de monde encore plus profonde et plus riche que ses prédécesseurs.