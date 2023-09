Le Nintendo Direct du 14 septembre était riches en annonces de remakes et de remasters. Cette tendance qui fait parfois rager certains semble plus que jamais plaire à la firme de Kyoto. Si certains titres devraient quand même décevoir les fans qui attendaient mieux, comme le nouveau F-Zero, d'autres ont de grandes chances faire plaisir aux possesseurs de Nintendo Switch. On pense notamment aux trois premiers Tomb Raider, que personne n'avait vu venir. Tout comme le remake de ce jeu Mario culte dévoilé à la surprise générale. Un grand retour surprenant qui séduit déjà les fans.

Un remake inattendu d'un jeu Mario annoncé sur Switch

Ce n'était peut-être pas le plus grand Nintendo Direct de l'année, mais il fallait quand même rester jusqu'à la fin de la conférence, qui s'est terminée sur une jolie révélation. Après les remerciements et le récap des prochains jeux à venir sur Switch, Nintendo réservait une petite surprise aux joueurs. Le constructeur a dévoilé qu'un remaster de Paper Mario : La Porte Millénaire était en développement sur sa console hybride.

Le classique de la Nintendo GameCube arrivera en 2024 sur Switch, sans plus de précision sur sa période de sortie pour le moment. La bande-annonce diffusée par la firme de Kyoto permet déjà d'apprécier le beau lifting graphique apporté au jeu pour l'occasion. Nous ne savons pas encore si ce remaster apportera des mécaniques de gameplay inédites pour rafraîchir l'expérience.

Quoi qu'il en soit, sur les réseaux sociaux, les joueurs Nintendo Switch semblent déjà conquis par le retour du RPG culte. « L'un des meilleurs jeux de la GameCube, ça fait plaisir », peut-on lire sur le post de Nintendo France qui partage le trailer. Après Paper Mario : The Origami King en 2020, les fans de la licence qui mêle habilement 2D et 3D sont gâtés. Plus globalement, les joueurs Switch vont quand même pouvoir profiter de plusieurs titres de la franchise dans les prochains mois, comme Super Mario RPG ou encore Super Mario Bros Wonder, que les plus nostalgiques ne devraient certainement pas manquer.