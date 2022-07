Stray a-t-il mis les services PlayStation à genoux ? Une grosse panne PSN est survenue au lancement du jeu indépendant sur les PS Plus Extra et Premium.

MAJ : quelques temps après la publication de cet article, tous les voyants sont au vert. Les services reviennent petit à petit et tout le monde peut enfin télécharger Stray ou jouer en ligne normalement.

Décidément, ce n’est pas la journée de Sony. Plus tôt dans la journée, certains joueurs PS5 découvraient avec stupeur qu’ils ne pouvaient pas récupérer FF7 Remake Intergrade gratuitement avec leur abonnement PS Plus. Et voilà que depuis presque deux heures une panne du PSN surgit.

Une grosse panne pour le PSN, Stray en cause ?

L’adorable petit chat de Stray aurait-il fait ses griffes sur les serveurs PlayStation ? Depuis quelques heures maintenant une panne PSN sévit. Passé 19 heures, plusieurs joueurs ne pouvaient plus accéder au jeu en ligne, même en ayant un abonnement PS Plus actif. Impossible donc de se connecter à FF14 ou de jouer au multi Call of Duty, Fall Guys et consorts. Un problème généralisé qui touche aussi bien la gestion du compte, les jeux et réseaux sociaux et le PS Store selon l’état des services du PSN.

Ce n’est pas la première fois cette année que le problème survient. Une panne PSN avait frappé en mars dernier après une mise à jour ce qui n’avait pas manqué d’attiser la gronde des abonnés PS Plus. Pour certains l’abonnement PS Plus n’était plus reconnu et il était demandé aux personnes touchées de repasser à la caisse. Rien d’aussi extrême cette fois, mais il semblerait que la sortie de Stray à la même heure ait mis à mal les serveurs du PSN et les autres services. Il faut dire que depuis son annonce le titre était particulièrement attendu, mais sa sortie day one sur le PS Plus Extra & Premium a fait grimper exceptionnellement la hype. Il va falloir attendre que le problème soit réglé pour que tout le monde puisse télécharger le jeu et partir à l’aventure avec cet adorable rouquemoute.