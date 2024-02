Ce jeu, très fortement inspiré de Pokémon, bat tous les records ! Palworld nous a dévoilé ses stats de ventes et de joueurs et c’est absolument impressionnant.

En accès anticipé depuis le 19 janvier 2024, Palworld a réussi à attirer l’attention de millions de joueurs en très peu de temps. Dans le soft d’action aventure, on évolue dans un monde ouvert où existent des créatures semblables à des Pokémon. Ils sont appelés Pals et sont néanmoins parfois bien moins sympathiques qu’un Tiplouf ou un Pikachu quand ils sortent une mitrailleuse ! En effet, la particularité de Palworld, c’est d’être complètement décalé et c’est sûrement cette proposition qui a provoqué un tel engouement. Le jeu est développé par Pocketpair, un studio qui est resté dans l’ombre jusque-là avec des jeux comme Craftopia. Ce dernier a connu un pic de joueurs à 27 000 joueurs à sa sortie, soit pratiquement 80 fois moins que celui de Palworld…

Des pics de joueurs historiques pour Steam

En effet, d’après SteamDB, le 27 janvier, Palworld a connu un pic à 2 101 867 joueurs en simultanés, c'est titanesque. Il est ainsi devenu le deuxième plus gros record de Steam. Plus encore, récemment le compte X (anciennement Twitter) du jeu a révélé que le nombre total de joueurs avait dépassé les 25 millions ! Pour ce calcul le studio a simplement additionné le nombre de copies vendues sur la plateforme de Valve (15 millions) au nombre de joueurs sur Xbox, en comptant ceux qui ont accès au jeu via le Xbox Game Pass. C'est absolument colossal ! Et bien que le nombre de joueurs ait considérablement baissé ces dernières semaines, Palworld joue maintenant dans la cour des grands et pourrait bien devenir un incontournable du genre.

C’est quoi la suite pour Palworld ?

Pour le moment, la priorité de Pocketpair est de corriger les nombreux bugs qui interviennent sur le jeu. Le studio a également évoqué la lutte contre les tricheurs. Pour ce faire, les joueurs seront bientôt identifiés via une liste spécifique à chaque serveur. De ce fait, les cheaters seront suspendus une fois repérés. Cette première méthode n’est qu’un avant-goût puisque Palworld proposera aussi une solution externe pour éviter la tricherie. Elle ne sera pas obligatoire pour les parties en solo et en coopération. Une fois ces problèmes résolus, on imagine que Pocketpair se concentrera sur le contenu additionnel et celui-ci a déjà été annoncé comme gratuit.