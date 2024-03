La popularité de Palworld est toujours impressionnante, et elle n'est pas prête d'être en perte de vitesse avec ce qu'on vient d'apprendre. Ce sont les joueurs Xbox qui vont être contents.

Le phénomène Palworld se poursuit, lui qui a fait couler beaucoup d'encre en début d'année. Contrairement à ce que certains pensaient, le jeu est toujours en forme, et une communauté fidèle est au rendez-vous. De son côté, Pocketpair prend soin de sa création, en l'agrémentant de nombreuses mises à jour, entre autres. Et visiblement, il s'apprête à faire un beau cadeau aux joueurs Xbox. Ces derniers l'attendaient sûrement avec impatience, et ça peut se comprendre, puisque les détenteurs du titre sur PC peuvent déjà en profiter.

Palworld prépare visiblement un beau cadeau pour les joueurs Xbox

Si vous êtes un peu perdu, sachez qu'on parle des serveurs dédiés pour le multijoueur. Actuellement, seule la version PC (via Steam) de Palworld en bénéficie. Mais qu'est-ce que ça permet au juste ? Eh bien, de pouvoir créer des serveurs privés pouvant accueillir jusqu'à 32 joueurs en même temps. Ils peuvent alors, dans leur petit coin, chasser, explorer, combattre, bref, vous avez saisi l'idée. C'est clairement une fonctionnalité utile, mais qui ne s'est pas encore invitée sur Xbox Series. Néanmoins, ça va sûrement changer dans les semaines à venir.

En effet, l'entreprise japonaise PR Times nous rapporte que Pocketpair aurait conclu un partenariat avec Tencent Cloud, le géant du cloud gaming. Son rôle serait donc de mettre sur pied des serveurs dédiés sur Xbox. Pour beaucoup, ce ne serait pas de refus, étant donné qu'il y a une bonne partie de la communauté qui joue à Palworld sur Xbox Series. L'idée ne serait pas seulement de pouvoir créer des serveurs multijoueur privés, mais aussi d'améliorer la stabilité de ces derniers. Ce serait un argument de taille pour le jeu, mais n'allons pas trop vite en besogne.

Eh oui, pour le moment, on n'a eu aucune confirmation officielle à ce sujet. Il vaut donc mieux ne pas s'emballer immédiatement, et plutôt attendre une prise de parole de la part d'un des deux intéressés. En tout cas, dans le rapport de la société, il est indiqué que ces fameux serveurs dédiés pourront être créés en seulement trois secondes, ce qui est une prouesse pour le moins étonnante. On attend maintenant de voir de quoi il en retourne, mais l'avenir s'annonce radieux pour Palworld.