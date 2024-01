Au vu du succès de Palworld, les développeurs n'ont pas perdu de temps, et ont déjà parlé du futur du jeu. Et il y a de gros ajouts en approche qui vont plaire aux joueurs.

Palworld rencontre un succès absolument démentiel. Le « Pokemon-like » (même si cette définition est contestée par certains) a piqué la curiosité de plusieurs millions de joueurs. Pocketpair lui-même ne s'attendait pas forcément à une telle prouesse. Maintenant, le studio a le regard tourné vers l'avenir. Pour maintenir l'intérêt de la communauté, il va devoir déployer de nombreuses mises à jour. Il vient justement de détailler sa feuille de route, et de gros ajouts sont à prévoir.

Palworld détaille sa feuille de route, c'est prometteur

En seulement quelques jours, Palworld a explosé le pallier des 5 millions de ventes. C'est tout simplement dingue, et ce n'est pas prêt de s'arrêter là. Du coup, les développeurs n'ont pas hésité à tenir informé les joueurs du futur du jeu. Des idées, ils en ont, mais ça va prendre du temps à être mis en place. Pour cause, un bon paquet de bugs est rapporté par les détenteurs du titre. La priorité est donc donnée à la correction de ces problèmes techniques. Une fois que ce sera fini, la firme se concentrera sur les nouveautés qu'elle a listées sur les réseaux sociaux. Il y a de quoi être excité.

En premier lieu pour Palworld, on nous promet une amélioration de l'IA et du comportement des Pals dans la base des joueurs. On n'a pas encore de date de sortie pour ces changements, mais Pocketpair fera visiblement le plus vite possible. Ensuite, il faut s'attendre à l'ajout d'un mode PvP, des raids de boss et même une arène spéciale dédiée au PvP pour les Pals. Mais ce n'est pas tout. Au programme, il y a également le crossplay Steam-Xbox, le transfert entre les serveurs, et des retouches pour le système de constructions. Enfin, on aura droit à des nouvelles îles, des Pals inédits, des boss supplémentaires, bref, ça met l'eau à la bouche.

Les ventes ont largement dépassé les attentes de l’équipe de développement, et nous rencontrons actuellement de nombreux problèmes en raison d'un embouteillage excessif dans l'accès au jeu.

Un jeu qui divise la communauté

Palworld a donc un bel avenir devant lui, et ce n'est que le début. Imaginez ce que ça donnera lorsque toutes ces updates seront sorties. Il faut juste se montrer patient, car le studio va d'abord s'attaquer aux bugs, et ça peut prendre un bon bout de temps. Quoi qu'il en soit, cette feuille de route ne va pas être au goût de tout le monde. Elle prouve que le jeu se porte bien, et qu'il ne compte pas être un phénomène éphémère. Il va sans dire que ça ne va pas calmer les polémiques autour de lui.

L'une des plus critiques qui revient le plus sur la table, c'est la question du plagiat. Alors que Palworld s'inspirerait davantage de jeux comme Ark Survival Evolved et Valheim, quelques joueurs pointent du doigt la ressemblance troublante entre certains Pals et les Pokemons. Les comparatifs se trouvent facilement sur la Toile, et effectivement, on trouve parfois des similitudes perturbantes. Les modèles sont toujours en train d'être comparés, ce qui montre bien qu'une partie de la communauté ne va pas en rester là. Affaire à suivre.