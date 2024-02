Palworld explose de nouveaux records sur toutes les plateformes, plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le jeu phénomène surpasse toutes les attentes les plus folles.

Il a beau diviser, la machine Palworld est lancée et rien ne semble pouvoir l’arrêter. Et même si certains acteurs du milieu regardent le jeu du coin de l’œil et que certains joueurs attrapent de l’urticaire rien qu’en y pensant, une grande majorité se régale. Une immense majorité en réalité.

Palworld est inarrêtable et explose tous les records

C’est un véritable raz-de-marée qui s’est abattu sur PC et Xbox en ce début d’année. Palworld, un jeu de survie entre ARK et « Pokemon avec des flingues », a secoué tout le système. Dispo sur Steam, Microsoft Store et Xbox Series, ainsi que sur le Xbox Game Pass, le jeu est un carton monumental. Il est l’un des rares à avoir atteint plus d’1,5 million d’utilisateurs simultanés sur Steam, c’est absolument titanesque. Et même si une autre pépite Steam a réussi à le détrôner du classement un instant, le jeu culmine dans le top de vente de la plateforme.

Mais non content de ce record déjà impressionnant, Palworld vient d’en atteindre un nouveau. Il est en effet devenu le plus gros succès Xbox Game Pass pour un jeu "third party", c’est-à-dire, qui n’appartient pas à la marque verte. C’est historique. Sur l’écosystème Xbox, il y a désormais plus de 7 millions de joueurs tandis que sur Steam, le jeu a franchi (haut la main) la barre des 12 millions d’unités vendues. Un score vertigineux qui ne fait visiblement pas peur aux développeurs puisque ces derniers ont déjà prévu une bonne grosse roadmap.

De nombreuses mises à jour sont attendues, dont de nouvelles régions, de nouveaux Pals (les créatures) mais aussi des objets et des technologies inédites à déverrouiller. Le studio Pocketpair a par ailleurs affirmé que la version Xbox de Palworld serait bientôt au même niveau que la version Steam, qui est actuellement un poil au-dessus en termes de stabilité et de fonctionnalités. On rappel toutefois que le jeu est actuellement en early access, ce qui veut dire qu'il est encore en cours de développement intensif.

Pour rappel, Palworld est donc disponible sur PC, via Steam et le Microsoft Store, mais aussi sur Xbox et coûte environ 30€.