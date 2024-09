Palworld pourrait être menacé d'extinction, la Pokémon Company et Nintendo sortant enfin les griffes, et le duel entre les deux risque de causer de gros dégâts.

Lancé en early access le 19 janvier dernier, Palworld a été l'un des phénomènes surprises de l'année. Le jeu de survie surnommé « Pokémon avec des flingues » sorti presque de nulle part a explosé bien des records, seulement dépassé depuis par Black Myth Wukong. Mais tout pourrait s'arrêter de manière brutale, alors que ce qui lui pendait au nez depuis le début se réalise enfin : Nintendo et la Pokémon Company ont lancé des procédures judiciaires contre son studio Pocketpair.

Pokémon et Nintendo lancent « Procès » contre Palworld, c'est super efficace !

De manière assez surprenante, Pokémon et Nintendo ont pris leur temps pour attaquer Palworld en justice. Les deux firmes sont généralement particulièrement promptes à réagir pour protéger de manière extrêmement féroce les droits de leurs licences respectives. En l'occurrence, elles ont laissé le jeu de Pocketpair vivre sa meilleure vie pendant huit mois, avant de joindre leurs forces dans une attaque commune potentiellement super efficace. Celles-ci ont ainsi tout fraîchement lancé devant la Cour de Tokyo à l'encontre de Palworld une injonction « contre l'atteinte à de nombreux droits de brevets, et contre des dommages et intérêts ».

Rappelons que, deux semaines après la sortie de Palworld, le président de Nintendo s'était dit « prêt à prendre les mesures appropriées contre ceux qui portent atteinte à nos droits de propriété intellectuelle ». Il semble donc que le dossier contre Pocketpair est maintenant fin prêt. Pour l'heure, la plainte porte contre des atteintes aux droits de brevets. Mais les deux firmes reprennent les propos du président de Nintendo, et pourraient encore attaquer Palworld sur d'autres terrains juridiques, si le besoin s'en fait sentir.

Les similitudes entre les Pals et les Pokémons étant particulièrement confondantes, difficile d'imaginer un monde où Nintendo et la Pokémon Company n'obtiendront pas gain de cause contre Pocketpair. Tout peut cependant arriver, et la Cour de Tokyo pourrait rendre un verdict favorable à Palworld. Dans le cas contraire, les répercussions risquent d'être désastreuses pour le fameux « Pokémon avec des flingues ». Affaire à suivre donc de près, pour connaître la sentence du juge, et ses conséquences pour l'un des plus gros succès vidéoludiques de l'année.

POV : Nintendo et la Pokémon Company contre Palworld. © Pocketpair

Source : Nintendo