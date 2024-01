Palworld est un carton intergalactique sur Steam et Xbox et ça a fini par attirer l'attention de Nintendo et la Pokemon Company qui ont communiqué sur la situation.

Palworld est le nouveau jeu événement de ce début d’année, pour ne pas dire viral d’ailleurs. Celui que l’on s’amuse à appeler depuis plusieurs mois le « Pokemon avec des flingues », est sorti sur PC et Xbox en early access il y a quelques jours seulement et plusieurs millions de joueurs se sont déjà rués dessus. Le studio japonais Pocketpair affirme avoir recensé plus de 6 millions de joueurs en moins d’une semaine, et sur Steam seulement. C’est énorme. Et à l’heure où ces lignes sont écrites, Palworld est encore le jeu le plus joué de la plateforme avec près d’1,2 million de joueurs simultanés, le double de Counter-Strike 2 à l’heure actuelle.

Pokemon sort vraiment les flingues, Palworld dans le viseur

Un véritable phénomène qui a également été marqué par une très grosse polémique. Beaucoup de personnes ont en effet relevé des similitudes avec la série Pokemon de Nintendo. Si l'inspiration est évidente, pour certaines créatures, on pourrait presque parler d’aspiration d’idées carrément. Quelques monstres pourraient bien être des évolutions de Pokémon existants, tandis que d'autres semblent juste être le mélange de certaines petites créatures de Gamefreak. Et ça ne passe pas auprès de quelques personnes qui n'hésitent pas à être virulentes avec le jeu et le studio. Les histoires rocambolesques du développement de Palworld n'aidant pas Pocketpair à faire patte blanche, beaucoup de questions restent en suspens.

Et tout ça, ça a réveillé la curiosité de la Pokemon Company, très proche de Nintendo. La firme (pour ne pas dire "les") est déjà réputée pour être très (trop ?) tatillonne au sujet de ses propriétés intellectuelles, si bien qu’elle ne laisse déjà aucune chance aux fangames ou aux mods des amoureux de la licence. Ça rigole de zéro chez la Pokemon Company et désormais, le géant a officiellement Palworld dans le collimateur. L'entreprise a annoncé la nouvelle avec un communiqué tout ce qu’il y a de plus réglo. Elle affirme, sans mentionner le jeu en question, avoir reçu de « nombreuses alertes » concernant « le jeu d’une autre société qui est sorti en janvier 2024 ». La boîte affirme n'avoir donné aucune autorisation pour l’utilisation de la propriété intellectuelle ou des actifs Pokemon pour ce fameux jeu, et déclare avoir « l’intention d’enquêter et de prendre les mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés à Pokemon ».

Un mélange des genres qui cartonne, mais qui ne plait pas à tout le monde

Palworld est dans le viseur de la firme et on devrait certainement avoir des nouvelles prochainement. Le jeu de Pocketpair ne cache clairement pas ses inspirations : Pokemon, ARK… mais pour certains, c’est trop. Mis à part le design de certaines créatures, il est toutefois bon de rappeler que Palworld n’a strictement rien à voir avec Pokemon pour tout le reste. Le jeu se rapproche plutôt d’un ARK dans ses mécaniques de jeu et met donc la survie et le développement de base au centre de son expérience. La collecte de monstres fait bien sûr partie de l’expérience elle aussi, mais absolument pas dans la même veine que Pokémon. Reste à savoir si cela suffira à convaincre Nintendo et la Pokemon Company de laisser le jeu vivre dans son coin. Affaire à suivre.