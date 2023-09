Palworld, un Pokemon-like ultra violent et totalement déjanté, a profité du Tokyo Game Show pour se montrer... et c'est totalement WTF. Un défouloir complétement lunaire.

Dévoilé il y a un petit moment déjà, Palworld a réussi à attiser la curiosité de tout le monde rien qu'avec une petite présentation. Pourquoi ? Simplement parce que son concept est totalement WTF, ni plus ni moins. Le jeu reprend les codes de Pokemon, le visuel d'un Fortnite, la violence d'un Call of Duty et y ajoute même un zeste de Satisfactory, l'exploitation des animaux en plus.

Palworld, le fameux Pokemon-like qui ne fait pas dans la dentelle

Si vous avez rêvé un jour de pouvoir tirer sur Pikachu ou de faire bosser des Carapuce comme des esclaves, Palworld est fait pour vous. Puisque oui, c'est bien le concept de ce jeu totalement déjanté. Seul ou en coopération, on sera amené à voyager à travers le monde pour capturer des centaines de créatures, combattre des boss et se construire des bases automatisées, le tout en exploitant bien entendu tous les petits et grands monstres que l'on croisera.

Qu'ils soient mignons ou non, c'est bien à coups de flingues et de fouet que l'on réglera nos comptes. On pourra d'ailleurs équiper nos monstres capturés avec de l'armement dernier cri, histoire qu'ils viennent nous filer un coup de patte pour massacrer les leurs. Il sera même possible de se servir d'eux comme monture et même de leur mettre tout un attirail destructeur comme des missiles ou des mitrailleuses, par exemple.

Juste un défouloir ou il y aura un peu plus que ça ?

Résultat, vu d'ici, ça a l'air d'être du grand n'importe quoi. Une sorte de bac à sable pour se passer les nerfs. Reste à voir ce que Palworld proposera en définitive, pour le moment, la communication ne met pas grand-chose en valeur si ce n'est les flingues et l'exploitation de petites créatures. Dans cette dernière vidéo, on voit toutefois un peu les bases de la création de personnage, totalement barrée à première vue. On apprend également qu'il y aura plusieurs factions. Doit-on s'attendre à une petite trame narrative ? Nous verrons. Palworld est attendu sur consoles et PC d'ici 2024. Le jeu n'a toutefois toujours pas de date de sortie précise.