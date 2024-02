Véritable phénomène depuis sa sortie sur Steam et l'écosystème Xbox, Xbox Game Pass compris, Palworld continue d’évoluer au fil des mises à jour. Même s’il est vivement critiqué par certains, le fait est que le jeu est un carton planétaire. Une fièvre qui fait exploser les compteurs Steam. Encore aujourd’hui, plusieurs centaines de milliers de joueurs s'agglutinent sur ses serveurs avec des pics avoisinant le million en simultanée. Des chiffres records qui flirtent avec ceux de Counter Strike 2, le monument de la plateforme. Et c'est sans compter les joueurs PC et consoles chez Xbox.

Une nouvelle grosse mise à jour pour Palworld

Un succès hors norme qui atomise absolument toute concurrence. Le studio Pocketpair, conscient (et surpris) par cette popularité, fait des pieds et des mains pour améliorer son jeu régulièrement. Palworld a beau proposer de très nombreuses heures de jeu, il n’en reste pas moins un titre actuellement en early access. De nouvelles régions, des Pals inédits et tout un tas de surprises sont attendus prochainement. Mais en attendant, ce sont les correctifs qui sont au cœur des patchs récents.

Aujourd’hui encore, Palworld se met à jour et embarque avec lui une tonne de modifications plus ou moins importantes. À la volée, on peut noter la correction de plantage sévère et même de corruption de données à même de ruiner les sauvegardes. Ce problème était provoqué lorsque plus de 7000 créatures étaient capturées. Il en faut, mais ce n’est clairement pas impossible d’arriver à de telles performances dans Palworld. Enfin, on a le droit à un zeste d’équilibrage et le déploiement de nouveaux systèmes anti-triche.

Le patch est actuellement disponible sur Steam et le sera très rapidement sur Xbox (c’est peut-être même le cas à l’heure où vous lisez ceci).

Notes de patch pour Palworld sur Steam (v0.1.4.1) et Xbox (v0.1.1.4)

(traduites par nos soins)