On l'attendait avec impatience, et ça y est, elle est arrivée : la nouvelle mise à jour pour Palworld qui promettait d'être massive. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à dire.

Palworld est un phénomène tout simplement inarrêtable. Sur Steam, il a atteint le chiffre de 1,5 million d’utilisateurs simultanés. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir un tel score à son actif. Du côté de la version Xbox, on compte désormais plus de 7 millions de joueurs. 12 millions d'unités ont été vendues sur la plateforme de Valve, bref, c'est un carton plein. Donc forcément, Pocketpair prend soin de son jeu, comme il le prouve avec un nouveau patch qui est tout simplement colossal.

Palworld s'offre une grosse mise à jour

En ce moment, le studio montre bien qu'il ne va pas laisser tomber son dernier-né. Il a même prévu une véritable feuille de route, avec l'ajout du multijoueur, entre autres. Néanmoins, avant de franchir une telle étape, il veut que tout soit peaufiné. Et pour le coup, il y a encore du travail à ce niveau-là, d'où le fait qu'on ait droit à une mise à jour aussi massive. Vous l'aurez compris, pas la peine de s'attendre à de gros ajouts qui vont venir bouleverser l'expérience proposée par Palworld. Par contre, préparez-vous à dire adieu à des bugs gênants.

C'est le but de cette update : tacler le plus de problèmes techniques possibles. Si on regarde un peu la note de patch, on remarque qu'il y avait un bon paquet de bugs présents au rendez-vous. Rien d'anormal, Palword est encore jeune, mais il vaut mieux s'en occuper rapidement. Surtout quand ils sont capables de corrompre une sauvegarde ou de faire planter le jeu. C'est justement l'un des soucis majeurs rencontrés par certains joueurs. Normalement, avec ce patch, vous n'en souffrirez plus, mais il sera tout de même impossible de récupérer une sauvegarde déjà corrompue.

Une dernière précision s'impose avant de vous détailler la mise à jour. En vérité, elle n'est pas disponible pour tout le monde. Actuellement, elle a seulement été déployée pour la version Steam (la 0.1.4.0). Si vous possédez Palworld sur Xbox, il va falloir faire preuve de patience, puisque ce n'est pas encore prêt. Pocketpair n'a pas donné de date précise, alors pour le moment, il faut attendre.

Notes de patch de la version 0.1.4.0 (0.1.1.3 pour Xbox)

On va vous mettre ci-dessous la liste complète des changements apportés par la nouvelle mise à jour pour Palworld. Tout y passe, y compris les petites retouches. On va évidemment se concentrer aussi sur les grosses nouveautés. Et comme on l'a expliqué plus haut, les détenteurs de la version Xbox vont devoir patienter encore un peu avant d'y avoir droit.

Correction d'un bug qui où le jeu plantait et le fichier de sauvegarde était corrompu si le nombre total de pals capturés dépassait 7000. Il en va de même pour le nombre d'objets.

Configuration des touches de Palworld

Ajout de la prise en charge des touches latérales de la souris et du pavé numérique dans la configuration des touches du clavier.

Bug impactant les joueurs

Correction d’un problème où les joueurs sur des serveurs dédiés et en co-op (en ligne) recevaient des dégâts deux fois.

Les spécifications ont été modifiées afin que vous puissiez vous déplacer à une vitesse extrêmement basse même lorsque vous avez dépassé la limite de poids.

Correction d’un problème où la puissance de capture renforcée par les effigies Lifmunk était réinitialisée lors de l’utilisation de médicaments de réinitialisation de la mémoire.

Les joueurs ne passeront plus à travers les murs en descendant d'une monture.

Correction d'un problème où l'armure pouvait être équipée dans le mauvais slot.

Ajustement de la position de la caméra pour plusieurs Pals pour faciliter la visibilité au moment de les monter.

Bugs impactant la base dans Palworld

Correction d’un problème où un Relaxaurus de très haut niveau pouvait attaquer la base pendant les raids.

Les spécifications ont été modifiées afin que les Pals qui sont assignés manuellement à une ferme d’élevage ne deviennent pas affamés et que leurs affectations manuelles ne soient pas supprimées.

Correction d’un problème où les Pals à la base étaient sur le point de mourir en raison de dégâts de chute inexpliqués.

Résolution d’un problème où si une ferme était construite au deuxième étage ou plus haut, les Pals étaient incapables de se déplacer dans les étages du bas.

La touche pour soulever les Pals a été changée afin de prévenir les accidents.

Réduction de la vitesse et de la portée de propagation du feu sur les bâtiments en bois.

Correction d’un problème où les tâches manuelles ne pouvaient pas être définies du tout dans certaines circonstances.

Ajout de plusieurs correctifs pour empêcher les Pals de la base de se coincer.

Correction d’un problème où les Pals se coinçaient pendant le transport des objets et les déposaient immédiatement.

Correction d’un problème où les Pals à la base continuaient à couper les arbres qui étaient déjà coupés.

Résolution d’un problème où les Pals à la base flottaient selon certaines conditions.

