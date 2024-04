Palworld, aussi connu comme le "Pokemon avec des flingues", est un phénomène depuis sa sortie sur PC et Xbox en février dernie. Le titre comptabilise déjà plus de 7 millions de joueurs sur Xbox en plus des 12 millions d’unités vendues sur Steam. À sa sortie, il y a même eu un pic de 2 millions d’utilisateurs sur la plateforme de Valve, c'est énorme. De manière plus générale, Palworld compte en moyenne au moins 65 000 joueurs sur Steam, ce qui n'est pas rien.

Le studio est donc au petit soin et lors de sa dernière mise à jour, il y a un peu moins de deux mois, Pocket Pair avait déjà commencé à corriger quelques bugs, et c’est aujourd’hui un patch un poil moins conséquent qui est attendu pour finir le travail.

Quelques nouveautés pour Palworld

Palworld et le studio Pocket Pair viennent de révéler la mise à jour v0.2.2.0. Si elle est déjà disponible sur Steam, on vous prévient malheureusement qu’elle ne possède que des correctifs globalement mineurs, mais essentiels au confort de jeu. Pour les joueurs Xbox Series par contre, rien de nouveau pour le moment le patch arrivera plus tard. Il va donc falloir prendre son mal en patience. Pour les joueurs PC, voici ces fameux correctifs :

Correctifs majeurs : Correction d’un problème qui faisait que toutes les attaques Pal n’infligeaient que la moitié des dégâts prévus.



Autres correctifs : Correction de la détection des coups dans les dernières parties des attaques "Nightmare Ray" et "Nightmare Bloom". Réduction du tremblement des copains endormis sur les lits Pal. Vous pouvez maintenant fermer l’écran d’édition des personnages de la commode antique à l’aide de la touche ESC. Correction d’autres bugs mineurs non spécifiés



Oui, c’est tout, mais c’est mieux que rien, pour pouvoir profiter de Palworld à 100 %. Sur les réseaux sociaux, les fans remercient le studio, tandis que d’autres voudraient bien voir certaines améliorations arriver sur Xbox Series. Selon les commentaires des internautes, les problèmes de crash de serveurs sont encore trop importants sur la console. « J’adore le jeu et le travail effectué, mais oui, s’il vous plaît, travaillez sur le crash de Xbox du mieux que vous pouvez, en particulier dans les donjons, je jouerai toujours, mais c’est difficile de le faire quand le jeu bug à ce point », supplie un des fans. Le studio travaille certainement déjà sur le problème, mes les solutions peinent à venir pour le moment.