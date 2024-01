Même avant sa sortie, Palworld a souvent été comparé à Pokemon, et ça ne va pas s'arrêter avec ce qu'on vient de voir. C'est un potentiel ajout qui risque d'en faire réagir plus d'un.

Palworld vient tout juste de sortir, et il fait déjà couler beaucoup d'encre. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais on ne vous apprend sûrement rien. La polémique fait rage en ce moment, mais ça n'empêche pas de nombreux joueurs d'apprécier l'expérience. Quoi qu'il en soit, la comparaison avec Pokemon a souvent été évoquée, ce qui est relativement compréhensible quand on regarde certaines créatures de plus près. Quoi qu'il en soit, le jeu va peut-être disposer d'un nouvel ajout qui va sûrement continuer à attiser les flammes du débat.

Un nouveau mod pour Palworld signé Pokemon

Attention, on parle d'un mod qui n'est pas encore sorti pour Palworld, et non d'une nouveauté apportée par Pocketpair. Et à vrai dire, on peut être quasiment sûr qu'il ne verra jamais le jour. Pour cause, il transforme tous les personnages et les pals du jeu en pokemon. Il nous vient des fours de Toasted Shoes, qui est habitué à nous livrer des mods divers et variés. Il en avait même montré un extrait sur Twitter, avant d'annoncer qu'une vidéo complète allait sortir sur sa chaîne pour le présenter. Le problème, c'est qu'entretemps, Nintendo semble avoir fait son œuvre, et le petit aperçu a été supprimé.

On le sait, Big N ne rigole pas avec ce genre de choses. Même si ce n'est qu'un mod, la firme n'aime pas trop qu'on touche à ses propriétés. Le couperet tombe généralement très rapidement, comme ce fut le cas avec le teaser de notre homme. En soi, personne n'est surpris, mais ça signifie qu'il vaut mieux faire une croix sur la sortie officielle du mod. Par contre, il y en a plein d'autres pour Palworld sur la plateforme NexusMods. La communauté n'a clairement pas perdu son temps.

Mais alors, qu'est-ce qu'on pouvait voir dans ce mod pour Palworld ? Déjà, le personnage qu'on incarne était remplacé par Sasha (ou Ash Ketchum en anglais), le célèbre protagoniste de la franchise. Comme on l'a dit plus haut, les pals sont remplacés par des pokemons comme Pikachu. Il y a même un combat de boss face à Jessie de la Team Rocket. Reste à savoir maintenant si la vidéo arrivera bien dans la journée, mais il peut faire machine arrière due à l'intervention de Nintendo. Il a d'ailleurs déjà posté un message sur X nous informant de la situation.

Une image du mod pour Palworld

Du plagiat ou simple coïncidence ?

Selon les développeurs, Palworld s'inspire davantage de jeux comme Ark Survival Evolved et Valheim. Ils ne le comparent pas à Pokemon, mais tout le monde n'est pas convaincu. En fait, ce qui dérange le plus certaines personnes, c'est la ressemblance troublante entre les créatures de ces deux univers. Vous pouvez trouver des comparatifs un peu partout sur la Toile, et c'est vrai qu'il est difficile de nier les faits.

Parfois, ce n'est pas spécialement flagrant, mais il y a des exemples indéniables. Le fameux mod pour Palworld dont on a parlé n'a donc pas été façonné par hasard. En tout cas, malgré la polémique, le titre explose tous les records, et en seulement quelques jours, il a dépassé les 5 millions de copies écoulées sur PC et Xbox. C'est démentiel, et ce n'est que le début. Vu le succès du jeu, c'est voué à évoluer davantage.