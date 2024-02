Palword est toujours un très beau succès et le jeu continue son petit bonhomme de chemin avec une toute nouvelle mise à jour. Quoi de neuf sous le soleil ? On vous dit tout.

Palworld a quitté sa place sur le podium des meilleures ventes Steam et est désormais en cinquième position. C'est désormais Helldivers 2 qui cristallise toutes les envies et plaît beaucoup aux joueurs PC. Mais cela ne signifie pas que le Pokémon-like avec des flingues abandonne pour autant les améliorations. Le studio vient d'annoncer un gros patch qui apporte pas mal de changements, de nouveautés et d'autres améliorations.

Palword s'améliore

Les joueurs de Palworld sur Steam et prochainement sur Xbox peuvent se réjouir : la mise à jour v0.1.5.0 est arrivée, apportant son lot de corrections et d'améliorations significatives pour enrichir l'expérience de jeu. On peut notamment noter :

Corrections majeures et sauvegardes améliorées : la nouvelle mise à jour introduit une fonctionnalité très attendue : la sauvegarde de données de jeu sur l'écran de sélection du monde, mettant fin aux problèmes de données superflues qui s'accumulaient dans les sauvegardes.

Personnalisation et configurations clavier : les joueurs pourront désormais profiter d'une configuration des touches entièrement prise en charge, permettant une personnalisation complète pour une expérience de jeu optimisée.

Gestion des guildes et des joueurs : il est maintenant possible de retirer les membres d'une guilde même lorsqu'ils ne sont pas connectés. De plus, la mise à jour simplifie certaines tâches des joueurs en permettant un travail continu d'une simple pression sur le bouton de travail, une fonctionnalité modifiable dans les options.

Plein de changements

Mais ce patch de Palworld c'est aussi :

Interactions et comportement des Pals : les Pals ont vu leurs interactions et leur comportement en combat améliorés. Ils peuvent maintenant attaquer agressivement sur commande et sont mieux intégrés dans les mécaniques de jeu, notamment avec des corrections sur l'apprentissage des compétences et l'utilisation des capacités spéciales.

Améliorations de base et résolution de problèmes : les bases des joueurs bénéficient également de nombreuses améliorations : correction de bugs, ajustements des priorités de travail, assouplissement des restrictions de construction, et plus encore, rendant la gestion de base plus fluide et moins frustrante.

Ajustements de l'équilibre et nouveautés : la mise à jour apporte son lot d'ajustements, notamment en renforçant le pouvoir de minage ou en modifiant l'effet des armes. Les sources chaudes de haute qualité offrent désormais une meilleure récupération.

Améliorations réseau et serveurs : la rénovation du lobby serveur et l'amélioration de la recherche par nom offrent une expérience en ligne plus stable et conviviale. Les serveurs dédiés bénéficient désormais d'une fonction permettant de visualiser les joueurs en ligne, selon les paramètres du serveur.