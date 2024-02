Très souvent dans le jeu vidéo, il faut sortir un patch pour corriger une mise à jour faite à la va-vite. C'est le cas aujourd'hui avec Palworld et un hotfix qui apporte pas mal d'améliorations.

Une nouvelle mise à jour est désormais disponible pour Palworld sur Steam et sera bientôt lancée sur Xbox Series. Cette mise à jour, estampillée v0.1.5.1, apporte son lot de corrections et d'améliorations significatives visant à améliorer l'expérience de jeu globale. Elle vient visiblement en renfort et pour corriger certains problèmes de la mise à jour que l'on avait pu vous mentionner hier ici même sur Gameblog.

Palworld s'offre encore une mise à jour

Les joueurs de Palworld sur Steam, et bientôt sur Xbox, peuvent donc profiter de la mise à jour v0.1.5.1 qui est désormais disponible, offrant un ensemble de corrections et d'améliorations significatives pour enrichir leur expérience de jeu. On peut ainsi noter :

Ajustements d'Équilibre : un bug concernant la reproduction des Pals, où les passifs étaient toujours fixes, a été corrigé.

Problèmes de Donjon : la mise à jour a corrigé un problème où la porte la plus interne d'un donjon aléatoire ne s'ouvrait pas après avoir vaincu le boss, permettant désormais une progression sans entrave à travers les donjons.

Pals : un souci empêchant le changement de nom d'un Pal après l'avoir renommé a été rectifié, permettant aux joueurs de personnaliser davantage leurs compagnons.

Problèmes Serveur : plusieurs problèmes liés aux serveurs ont été faits. Il est désormais possible de rechercher des espaces ou des caractères en japonais/chinois dans la liste des serveurs. De plus, si un serveur disparaît de la liste, il sera réinscrit sans nécessité de redémarrer le serveur. Un problème concernant le chargement des paramètres d'activation RCON à partir du fichier de configuration a également été résolu.

Autres : l'équipe de développement travaille actuellement sur un problème lié à l'échec de l'auto-sauvegarde sur les versions Xbox et Xbox Game Pass, et espère le résoudre dans une future mise à jour.

Comme l'explique le studio, l'équipe de Palworld reste concentrée pour améliorer le jeu et remercie sa communauté pour son soutien continu.