Palworld reçoit une énorme mise à jour avec une tonne de contenus totalement gratuits. Nouveaux Pals, nouvelles mécaniques de jeux, objets inédits et bien plus encore. De quoi redécouvrir le jeu.

C’est l’un des plus gros succès de l’année, Palworld n’a clairement pas fini de faire parler de lui et cartonne toujours sur PC et Xbox. Il se dit d’ailleurs que le jeu pourrait bientôt trouver le chemin de la PS5, nous verrons. Mais pour l’heure, le studio PocketPair redouble d’efforts pour faire évoluer son bébé et a récemment publié la plus grosse mise à jour de contenu depuis la sortie du jeu.

Une mise à jour imposante pour Palworld, et tout est gratuit !

Présentée rapidement lors du dernier Summer Game Fest, l’importante mise à jour de Palworld, Sakurajima, a été mise en ligne le 27 juin sur PC et Xbox. En plus d’une flopée de correctifs, ce sont surtout les nouveautés qui ont retenu l’attention. On parle ici d’une toute nouvelle région explorable, l’île de Sakurajima, qui dispose de ses biomes uniques mais aussi de nouvelles espèces de Pals.

À cela s’ajoutent aussi de nombreuses nouvelles fonctionnalités comme le mode Arena qui permet aux joueurs de s’affronter au combat, ou encore la possibilité de customiser l’apparence de ses Pals avec de nouvelles couleurs notamment. Un nouveau donjon XXL, une plateforme pétrolière, sera aussi de la partie ainsi qu’une nouvelle ressource, le pétrole brut qu’il sera possible d’extraire et de raffiner pour construire de nouveaux objets et constructions. On notera aussi l’arrivée d’une dizaine de nouvelles armes comme le Fusil Laser, le Lance-Flammes ou encore le Lance-Météores (oui, oui) et le Lance-Missiles guidés. La totale !

De nouveaux événements débarqueront aussi ainsi qu’un mode Hard pour la Tour de Boss, histoire de pimenter un peu les choses.

Côté expérience joueur, quelques nouveautés bien senties font aussi leur apparition. Le niveau maximal a été augmenté jusqu’à 55, la capacité de la Pal Bow passe de 480 à 960 Pals et la puissance maximale des Effigies Lifmunk a été augmentée de 10 à 12.

Enfin, les joueurs Xbox seront ravis d’apprendre que le jeu dispose enfin de serveurs dédiés, une excellente nouvelle.

Toutes les notes de patch ont été publiées sur X si vous souhaitez voir tout ça dans le détail. Pour ce qui est de la mise à jour, elle est d’ores et déjà disponible pour toutes les versions de Palworld sur PC et Xbox.