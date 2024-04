Palworld, aussi surnommé « Le Pokémon avec des flingues », s’est bâti une réputation en s’inspirant fortement de la licence de Nintendo. Si le titre de Pocketpair a tout de même introduit beaucoup plus de gestion, sa principale mécanique est liée aux Pals. Ce sont d’ailleurs ces créatures qui font débat, car elles ressemblent étrangement aux Pokemon. Le principe de capture est lui aussi étrangement similaire, sauf que les pokéballs sont remplacées par des Pal Sphere. Si Palworld a bien profité de son succès, les développeurs sont conscients qu’ils sont surveillés de près par BIG N. Malgré cela, le studio n’a pas peur et continue même à narguer le géant japonais avec ses créatures.

Palworld ou Pokémon ?

Des Pals qui ressemblent à des Pokémons, ce n’est pas nouveau ! Pourtant, on aurait pu penser que le studio se serait calmé ; cependant, il y a quelques jours, Pocket Pair a dévoilé une nouvelle créature. Les fans ont encore un air de déjà vu. Dans un trailer, les joueurs ont pu découvrir Foxicle, un renard de glace qui ressemble énormément à un mélange de Givrali et de Feunard (version Alola). Pas besoin de jouer aux sept différences pour remarquer qu’ils ont d’étranges similitudes : leur pouvoir de glace, des sortes de mèches bleues le long du museau, ou encore une queue et une crinière volumineuse, presque duveteuses.

Sur les réseaux sociaux, les internautes s’amusent encore et toujours du fait que beaucoup considèrent le plagiat : « Bien sûr que tu peux copier mon devoir, fais juste en sorte que ça ne se voit pas trop », déclare ironiquement un utilisateur. « Ils n’essaient même pas d’être subtils avec celui-là », a partagé un autre. Quelques joueurs se plaignent même que Palworld n’aide pas la cause, en faisant référence à leur accusation de plagiat et au potentiel procès qui pourrait les attendre avec Nintendo.

Plagiat ou pas plagiat ?

Si pour l’instant, Palworld et Pokémon évoluent parallèlement dans l’industrie, l’on aurait pu s’attendre à ce que Nintendo fasse barrage au jeu de Pocketpair. Pourtant, rien n’a été fait, principalement parce que personne ne sait vraiment si Palworld plagie, s’inspire ou parodie. Seulement, quand un utilisateur du nom de Byo a démontré que les proportions des créatures étaient trop similaires à celles de Pokémon pour être un hasard, de nombreux développeurs de l’industrie ont commencé à réagir. « Vous ne pouvez pas, en aucun cas, obtenir accidentellement les mêmes proportions que plusieurs modèles d’un autre jeu. J’ai vu 30 artistes essayer de fabriquer le même cheval en utilisant des schémas identiques. Aucun n’était aussi proche les uns des autres que ces modèles Palworld le sont des modèles Pokémon ». Souligne un artiste développeur de jeux AAA à VGC, qui se dit prêt à donner son expertise au tribunal.