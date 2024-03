Le développeur Pocketpair a récemment annoncé l'introduction d'un nouveau Pal dans son jeu Palworld, qui a connu un lancement réussi en janvier dernier. Ce nouveau venu, nommé Bellanoir, est décrit comme une créature féérique sombre et flottante. Cette annonce s'accompagne de la promesse du tout premier combat de raid dans le jeu. Une fonctionnalité qui suscite déjà beaucoup d'intérêt parmi la communauté.

Un nouveau Pal et un raid pour Palworld

Bien que la date de sortie de cette mise à jour n'ait pas encore été définie, Pocketpair assure que celle-ci arrivera « prochainement ». Un court trailer a été diffusé sur la plateforme X pour donner un premier aperçu de Bellanoir. Mais aussi de ce que les joueurs peuvent attendre de ce nouveau contenu.

Pour rappel, Palworld est un jeu de survie où les joueurs peuvent capturer et collaborer avec des créatures semblables à des Pokémon, surnommées Pals. Depuis sa sortie, le jeu a rapidement grimpé en popularité. Devenant l'un des jeux les plus appréciés sur Steam et Xbox Games Pass.

La mise à jour à venir de Bellanoir s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route plus vaste. Que Pocketpair avait déjà partagée en janvier. Selon ce plan, les joueurs peuvent s'attendre à de nouvelles fonctionnalités telles que le Pal Arena, permettant aux Pals de s'affronter, ainsi que du contenu de jeu en joueur contre joueur (PvP). Les dresseurs de Pals dévoués devraient donc se préparer à relever de nombreux autres défis dans le futur.

Un manga en route

Dans le même temps, on apprend que le studio responsable de Palworld est à la recherche d'artistes pour aider à la création de mangas/comics. On peut retrouver l'annonce directement sur le compte Twitter officiel (X). Les fans ont jusqu'au 31 mars pour candidater. Comme quoi l'univers du jeu semble prendre réellement de l'ampleur. Reste à savoir jusqu'à quel point et si la folie Palworld continuera encore longtemps ou s'il s'agira d'un simple effet de mode. Pour le moment sur Steam, le jeu est redescendu à la dix-septième place des meilleures ventes. Juste en dessous de Sons of the Forest.