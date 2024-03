Palworld est un gros succès et forcément cela donne des idées à d'autres éditeurs. On le sait, le jeu vidéo est un éternel recommencement fait de cycles et d'inspirations.

Dans le paysage actuel du jeu vidéo, Tencent Holdings Ltd, géant de la technologie, s'oriente vers de nouvelles ambitions créatives en prenant exemple sur le phénomène viral de cette année, Palworld. Les équipes de Timi et Lightspeed, deux des studios les plus renommés de Tencent, se concentrent sur le développement de jeux mobiles empruntant le style de Palworld, caractérisé par des compagnons animaux et une violence stylisée.

Palworld inspire beaucoup

Comme le rapporte bloomberg, cette évolution intervient dans un contexte où l'entreprise cherche à revitaliser son cœur de métier, ayant récemment connu une baisse de 2% de ses revenus jeux. Face à une concurrence accrue et à un marché intérieur en stagnation, la nécessité d'un nouveau succès majeur se fait ressentir pour Tencent. Les succès passés de l'entreprise, comme Honor of Kings, témoignent de sa capacité à générer des hits.

La stratégie actuelle de Tencent consiste à encourager le développement de multiples projets en parallèle, favorisant ainsi un environnement compétitif interne pour dégager les meilleurs résultats. Cette méthode a historiquement prouvé son efficacité, il faut bien l'admettre.

Palworld lui-même est un titre indépendant qui a su capturer l'attention mondiale grâce à son concept original et à sa mise en œuvre avec des ressources limitées. L'intérêt de Tencent pour un jeu de ce calibre suggère une volonté d'explorer de nouvelles voies de monétisation rapide, exploitant ses vastes ressources et sa portée promotionnelle.

Les jeux en cours de développement chez Tencent semblent combiner des éléments de monde ouvert, de survie et de fabrication, tout en incorporant l'élevage d'animaux virtuels, reflétant ainsi les composantes qui ont contribué au succès de Palworld. Cette tendance n'a pas échappé à d'autres acteurs du secteur, NetEase Inc. ayant également introduit un système de compagnons animaux dans son prochain jeu de survie. Bref, c'est une véritable avalanche de jeux de type Pokémon qui est en route. Comme ce fut le cas à une époque pour les Battle Royales, et encore avant pour les jeux de survie, et ainsi de suite. Pas sûr que les joueurs attendent uniquement cela.