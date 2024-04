Palworld, c'est LE jeu phénomène de ce début d'année. Sous ses airs de Pokémon-like énervé, il a explosé tous les records. Apportant une liberté et un esprit qui pouvait manquer à la célèbre franchise de Nintendo, Pocketpair a su convaincre de l'intérêt que possédait encore ce type de jeux.

Bien décidé à voir son titre connaître un succès sur la durée, le studio continue de lui apporter des correctifs et s'apprête à faire une belle surprise aux joueurs Xbox. Plus encore, il l'alimente régulièrement de nouveaux contenus. Et justement, il a des projets pour cette année...

Palworld, plongez dans l'arène

L'aventure Palworld va connaître une nouvelle expérience de jeu. Le jeu de Pocketpair proposera bientôt un mode PvP, qui devrait ravir celles et ceux qui attendent encore un Pokémon Stadium 3. Ce nouveau mode s'appellera Palworld Arena et, vous l'aurez compris, il proposera des combats en arènes contre d'autres joueurs.

Au travers d'un teaser vidéo d'une quinzaine de secondes, le studio japonais a donné un aperçu de ce qui constituera le prochain mode inédit de Palworld. Ainsi, le jeu proposera des affrontements de 3v3. Préparez-vous à monter votre meilleure équipes pour écraser vos adversaires.

Pour le moment, Pocketpair ne donne pas plus de détails sur ce mode. Toutefois, nous savons que nous n'aurons pas énormément à attendre pour nous lancer dans la bataille puisque Palworld Arena est prévu pour 2024.

Le Paldex s'agrandit à l'été 2024

Une faille s'est glissée dans l'annonce faite par Pocketpair sur X/Twitter. Le studio y a malencontreusement partagé un teaser erroné. Ainsi, la vidéo diffusée prévoit une sortie du mode Arena pour l'« été 2024 ». Or, il s'agit apparemment d'une coquille. Sur YouTube, en revanche, la date a été corrigée pour ne préciser que l'année « 2024 ».

Le studio a immédiatement pris la parole sur le réseau social pour expliquer cette erreur. Ce faisant, il a donné une explication sur la confusion entre les dates. Il y aura bien du nouveau pour Palworld cet été !

Une « mise-à-jour majeure » est prévue pour la saison estivale. Palworld recevra du contenu supplémentaire qui devrait plaire aux joueurs. Au programme : « une nouvelle île avec une nouvelle espèce de Pals, de nouveaux bâtiments, armes et plus encore ». Pas de date plus précise, mais Pocketpair communiquera en temps et en heure.